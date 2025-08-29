https://1prime.ru/20250829/raskhody-861450213.html

ЕК предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза

29.08.2025 Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.

