ЕК предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза
ЕК предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза - 29.08.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза
Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:45+0300
2025-08-29T15:45+0300
2025-08-29T15:45+0300
экономика
латвия
урсула фон дер ляйен
ес
ек
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.
латвия
