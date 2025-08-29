Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025 - 29.08.2025
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025 - 29.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025
Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию страны на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс". | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:54+0300
2025-08-29T10:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851293073_53:0:3694:2048_1920x0_80_0_0_be0f10bed46c52d67ee661759c4a230f.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию страны на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс". По информации фонда, в Москве прошла встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и посла Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшина, на которой обсудили перспективные направления сотрудничества стран, в том числе в контексте взаимодействия на ключевых деловых площадках. "Премьер-министр Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме. Рассчитываем, что участие представительной делегации позволит достичь новых договоренностей и укрепит наше двустороннее сотрудничество", – цитирует "Росконгресс" Улзийсайханы Энхтувшина. По мнению Кобякова, двусторонние отношения России и Монголии вышли на качественно новую траекторию развития, отвечающую современным вызовам. "Одним из путей укрепления связей является сотрудничество на форумном треке. Мы рассматриваем ВЭФ как эффективный инструмент для практической реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и логистики и ждем монгольскую делегацию для продуктивной работы на предстоящем форуме. Убежден, что, опираясь на прочный фундамент дружбы и взаимного уважения, Россия и Монголия имеют большие перспективы для дальнейшего углубления многопланового сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Кобякова. В "Росконгрессе" отметили, что отдельно стороны рассмотрели перспективы взаимодействия на других крупных форумных площадках, среди них Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
10:54 29.08.2025
 
Премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025

"Росконгресс": премьер Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ-2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию страны на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс".
По информации фонда, в Москве прошла встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и посла Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшина, на которой обсудили перспективные направления сотрудничества стран, в том числе в контексте взаимодействия на ключевых деловых площадках.
"Премьер-министр Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме. Рассчитываем, что участие представительной делегации позволит достичь новых договоренностей и укрепит наше двустороннее сотрудничество", – цитирует "Росконгресс" Улзийсайханы Энхтувшина.
По мнению Кобякова, двусторонние отношения России и Монголии вышли на качественно новую траекторию развития, отвечающую современным вызовам.
"Одним из путей укрепления связей является сотрудничество на форумном треке. Мы рассматриваем ВЭФ как эффективный инструмент для практической реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и логистики и ждем монгольскую делегацию для продуктивной работы на предстоящем форуме. Убежден, что, опираясь на прочный фундамент дружбы и взаимного уважения, Россия и Монголия имеют большие перспективы для дальнейшего углубления многопланового сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
В "Росконгрессе" отметили, что отдельно стороны рассмотрели перспективы взаимодействия на других крупных форумных площадках, среди них Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
