https://1prime.ru/20250829/rossija-861415778.html

Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи

Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи - 29.08.2025, ПРАЙМ

Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи

Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T05:17+0300

2025-08-29T05:17+0300

2025-08-29T05:17+0300

россия

экономика

сша

южная корея

сеул

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861415778.jpg?1756433859

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума, выяснило РИА Новости на основе данных южнокорейской статслужбы. Так, в июле текущего года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом - до 96 тысяч долларов. При этом в месячном выражении объемы поставок сократились в 1,9 раза после локального пика в июне. Всего за этот год, с января по июль, Сеул продал Москве смартфонов на 481 тысячу долларов - на 20% больше, чем год назад. По итогам июля Россия среди основных покупателей корейских смартфонов расположилась в пятой десятке. В пятерку лидеров вошли США (65,9 миллиона долларов), Германия (41,9 миллиона), Великобритания (28,3 миллиона), Австрия (26,2 миллиона) и Канада (17,6 миллиона). При чем США за год поднялись на первую строчку с 11-й, нарастив импорт в 39 раз. Кроме Штатов, резко покупки южнокорейских смартфонов нарастили: Италия - в 37,9 раза (до 10,2 миллиона долларов), Испания - в 15,6 раза (до 2,5 миллиона), Казахстан - в 8,2 раза (до 5,2 миллиона).

сша

южная корея

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, южная корея, сеул