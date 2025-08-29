https://1prime.ru/20250829/rossija-861415778.html
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума, выяснило РИА Новости на основе данных южнокорейской статслужбы.
Так, в июле текущего года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом - до 96 тысяч долларов. При этом в месячном выражении объемы поставок сократились в 1,9 раза после локального пика в июне.
Всего за этот год, с января по июль, Сеул продал Москве смартфонов на 481 тысячу долларов - на 20% больше, чем год назад.
По итогам июля Россия среди основных покупателей корейских смартфонов расположилась в пятой десятке. В пятерку лидеров вошли США (65,9 миллиона долларов), Германия (41,9 миллиона), Великобритания (28,3 миллиона), Австрия (26,2 миллиона) и Канада (17,6 миллиона). При чем США за год поднялись на первую строчку с 11-й, нарастив импорт в 39 раз.
Кроме Штатов, резко покупки южнокорейских смартфонов нарастили: Италия - в 37,9 раза (до 10,2 миллиона долларов), Испания - в 15,6 раза (до 2,5 миллиона), Казахстан - в 8,2 раза (до 5,2 миллиона).
