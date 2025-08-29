Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/rossija-861415778.html
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи
Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:17+0300
2025-08-29T05:17+0300
россия
экономика
сша
южная корея
сеул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861415778.jpg?1756433859
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума, выяснило РИА Новости на основе данных южнокорейской статслужбы. Так, в июле текущего года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом - до 96 тысяч долларов. При этом в месячном выражении объемы поставок сократились в 1,9 раза после локального пика в июне. Всего за этот год, с января по июль, Сеул продал Москве смартфонов на 481 тысячу долларов - на 20% больше, чем год назад. По итогам июля Россия среди основных покупателей корейских смартфонов расположилась в пятой десятке. В пятерку лидеров вошли США (65,9 миллиона долларов), Германия (41,9 миллиона), Великобритания (28,3 миллиона), Австрия (26,2 миллиона) и Канада (17,6 миллиона). При чем США за год поднялись на первую строчку с 11-й, нарастив импорт в 39 раз. Кроме Штатов, резко покупки южнокорейских смартфонов нарастили: Италия - в 37,9 раза (до 10,2 миллиона долларов), Испания - в 15,6 раза (до 2,5 миллиона), Казахстан - в 8,2 раза (до 5,2 миллиона).
сша
южная корея
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, южная корея, сеул
РОССИЯ, Экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ
05:17 29.08.2025
 
Россия вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи

Россия в июле вдвое нарастила закупки смартфонов из Южной Кореи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия в июле этого года вдвое нарастила закупки южнокорейских смартфонов по сравнению с июлем прошлого года, однако в месячном выражении поставки упали в 1,9 раза после июньского локального максимума, выяснило РИА Новости на основе данных южнокорейской статслужбы.
Так, в июле текущего года экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом - до 96 тысяч долларов. При этом в месячном выражении объемы поставок сократились в 1,9 раза после локального пика в июне.
Всего за этот год, с января по июль, Сеул продал Москве смартфонов на 481 тысячу долларов - на 20% больше, чем год назад.
По итогам июля Россия среди основных покупателей корейских смартфонов расположилась в пятой десятке. В пятерку лидеров вошли США (65,9 миллиона долларов), Германия (41,9 миллиона), Великобритания (28,3 миллиона), Австрия (26,2 миллиона) и Канада (17,6 миллиона). При чем США за год поднялись на первую строчку с 11-й, нарастив импорт в 39 раз.
Кроме Штатов, резко покупки южнокорейских смартфонов нарастили: Италия - в 37,9 раза (до 10,2 миллиона долларов), Испания - в 15,6 раза (до 2,5 миллиона), Казахстан - в 8,2 раза (до 5,2 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯСШАЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала