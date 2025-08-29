Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/rossija-861417138.html
В России разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов
В России разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов - 29.08.2025, ПРАЙМ
В России разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов
Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:00+0300
2025-08-29T07:00+0300
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861417138.jpg?1756440019
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ). "Платформа ErgoBot работает как каршеринг, только для беспилотников. Фермер заходит в приложение, выбирает нужный тип дрона для своих задач, бронирует его на определенное время и получает технику с оператором или без него", - рассказали в университете, комментируя новую разработку. В ГАУ объяснили, что дроны можно использовать для опрыскивания полей пестицидами и удобрениями, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков поля, создания карт полей для точного земледелия. Там отметили, что сервис открывает доступ к дорогому и высокотехнологичному фермерскому оборудованию, которое недоступно для небольших хозяйств. Вместо индивидуальной покупки дорогостоящей техники, простаивающей большую часть времени, фермеры получают доступ к общему парку, используя его по мере надобности, заверили в университете.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ, Экономика
07:00 29.08.2025
 
В России разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов

Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российские студенты разработали платформу аренды сельскохозяйственных дронов, которые помогают при ведении хозяйства, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).
"Платформа ErgoBot работает как каршеринг, только для беспилотников. Фермер заходит в приложение, выбирает нужный тип дрона для своих задач, бронирует его на определенное время и получает технику с оператором или без него", - рассказали в университете, комментируя новую разработку.
В ГАУ объяснили, что дроны можно использовать для опрыскивания полей пестицидами и удобрениями, мониторинга состояния посевов, оценки урожайности, поиска проблемных участков поля, создания карт полей для точного земледелия.
Там отметили, что сервис открывает доступ к дорогому и высокотехнологичному фермерскому оборудованию, которое недоступно для небольших хозяйств. Вместо индивидуальной покупки дорогостоящей техники, простаивающей большую часть времени, фермеры получают доступ к общему парку, используя его по мере надобности, заверили в университете.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала