https://1prime.ru/20250829/rossija-861417210.html
Россия и Китай смогут выйти на новые горизонты торговли, заявил посол
Россия и Китай смогут выйти на новые горизонты торговли, заявил посол - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай смогут выйти на новые горизонты торговли, заявил посол
Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:03+0300
2025-08-29T07:03+0300
2025-08-29T07:03+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861417210.jpg?1756440202
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия", - сказал Моргулов, комментируя снижение товарооборота между Россией и Китаем.
Дипломат подчеркнул, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший - инвестиционный - компонент.
"Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях", - добавил он.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, кнр, рф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
Россия и Китай смогут выйти на новые горизонты торговли, заявил посол
Моргулов: Россия и Китай смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай, несмотря на снижение двустороннего товарооборота в начале года, смогут выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия", - сказал Моргулов, комментируя снижение товарооборота между Россией и Китаем.
Дипломат подчеркнул, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший - инвестиционный - компонент.
"Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях", - добавил он.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.