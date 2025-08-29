https://1prime.ru/20250829/rossija-861417319.html

СМИ: покупка авиадвигателей в России снизила бы зависимость Китая от США

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Возможность покупки авиадвигателей в РФ снизила бы зависимость Китая от американских поставок на фоне торговой войны с США, говорится в статье, размещенной на китайском интернет-портале Sohu. Ранее в августе генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что "Ростех" готов поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса. В статье отмечается, что сегодня Коммерческая авиационная корпорация Китая (COMAC) производит две основные модели гражданских авиалайнеров: 90-местный C909 и 190-местный C919. При этом C909 использует двигатель производства General Electric, а C919 - двигатель от компании CFM International. "Самая большая проблема заключается в том, что оба двигателя имеют явно американское происхождение. В случае ухудшения китайско-американских отношений цепочка поставок может оказаться под угрозой", - пишут авторы. Со стратегической точки зрения, Китаю "крайне необходимо" диверсифицировать свою цепочку поставок и снизить зависимость от одной страны, отмечается в статье. По словам авторов, наиболее очевидным выбором среди российских двигателей для Китая стал бы турбовентиляторный двигатель пятого поколения ПД-14. При этом авторы отмечают ряд трудностей в вопросе перехода на другие двигатели. В частности, как говорится в статье, двигатели российского производства используют собственную стандартную систему, которая существенно отличается от западных стандартов. "Это означает, что если Китай решит использовать их, ему потребуется создать отдельную систему технического обслуживания и поддержки, что, несомненно, увеличит долгосрочные расходы", - говорится в статье. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, тариф Соединенных Штатов на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В августе страны договорились продлить действие тарифной паузы еще на 90 дней.

