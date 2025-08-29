Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере - 29.08.2025
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере
2025-08-29T07:45+0300
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков. "Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу", - сказал посол. "Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом", - добавил дипломат. Моргулов отметил, что не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – Россия и Китай успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
07:45 29.08.2025
 
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков.
"Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу", - сказал посол.
"Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом", - добавил дипломат.
Моргулов отметил, что не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – Россия и Китай успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
