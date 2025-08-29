https://1prime.ru/20250829/rossija-861418393.html
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере
Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:45+0300
2025-08-29T07:45+0300
2025-08-29T07:45+0300
россия
финансы
экономика
китай
запад
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861418393.jpg?1756442748
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков.
"Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу", - сказал посол.
"Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом", - добавил дипломат.
Моргулов отметил, что не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – Россия и Китай успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
китай
запад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, китай, запад, рф
РОССИЯ, Финансы, Экономика, КИТАЙ, ЗАПАД, РФ
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере
Посол Моргулов: Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимодействия в банковской сфере
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков.
"Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу", - сказал посол.
"Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом", - добавил дипломат.
Моргулов отметил, что не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – Россия и Китай успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.