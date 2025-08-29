https://1prime.ru/20250829/rossiya-861416567.html
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников
Издание Daily Express сообщает, что гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что там он чувствует полную безопасность. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Издание Daily Express сообщает, что гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что там он чувствует полную безопасность.Ранее Томпкинс разместил в TikTok видео, в котором рассказал о своем переезде в Россию по специальной президентской программе, позволяющей иностранцам приобрести вид на жительство, опираясь на общие ценности.Он отметил, что жизнь в России гораздо спокойнее — на улицах он не замечает "детей с ножами", а в сравнении с западными странами чувствует себя гораздо безопаснее."Я не оглядываюсь постоянно. Я не переживаю о нападении. Здесь чисто и безопасно. Сообщите мне, если я ошибаюсь!" — цитируются его слова в публикации.Блогер уже некоторое время проживает в России и делится впечатлениями с подписчиками. Издание отмечает, что среди его зрителей есть те, кто с юмором воспринимают рассказы о его жизни в России, но также присутствуют те, кто поддерживает Томпкинса, признавая, что уровень жизни на Западе значительно снизился.
