Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861416567.html
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников
Издание Daily Express сообщает, что гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что там он чувствует полную безопасность. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T06:42+0300
2025-08-29T06:42+0300
россия
общество
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111714_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_dd81f072c742fbb95dc79cb5adc09720.jpg
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Издание Daily Express сообщает, что гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что там он чувствует полную безопасность.Ранее Томпкинс разместил в TikTok видео, в котором рассказал о своем переезде в Россию по специальной президентской программе, позволяющей иностранцам приобрести вид на жительство, опираясь на общие ценности.Он отметил, что жизнь в России гораздо спокойнее — на улицах он не замечает "детей с ножами", а в сравнении с западными странами чувствует себя гораздо безопаснее."Я не оглядываюсь постоянно. Я не переживаю о нападении. Здесь чисто и безопасно. Сообщите мне, если я ошибаюсь!" — цитируются его слова в публикации.Блогер уже некоторое время проживает в России и делится впечатлениями с подписчиками. Издание отмечает, что среди его зрителей есть те, кто с юмором воспринимают рассказы о его жизни в России, но также присутствуют те, кто поддерживает Томпкинса, признавая, что уровень жизни на Западе значительно снизился.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111714_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9ccdd86d2091e31443bd531f0a0ac970.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , запад
РОССИЯ, Общество , ЗАПАД
06:42 29.08.2025
 
СМИ: переезд британца в Россию удивил его соотечественников

Daily Express: британец Томпкинс решил переехать в Россию ради безопасной жизни

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Издание Daily Express сообщает, что гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что там он чувствует полную безопасность.
Ранее Томпкинс разместил в TikTok видео, в котором рассказал о своем переезде в Россию по специальной президентской программе, позволяющей иностранцам приобрести вид на жительство, опираясь на общие ценности.
Он отметил, что жизнь в России гораздо спокойнее — на улицах он не замечает "детей с ножами", а в сравнении с западными странами чувствует себя гораздо безопаснее.
"Я не оглядываюсь постоянно. Я не переживаю о нападении. Здесь чисто и безопасно. Сообщите мне, если я ошибаюсь!" — цитируются его слова в публикации.
Блогер уже некоторое время проживает в России и делится впечатлениями с подписчиками. Издание отмечает, что среди его зрителей есть те, кто с юмором воспринимают рассказы о его жизни в России, но также присутствуют те, кто поддерживает Томпкинса, признавая, что уровень жизни на Западе значительно снизился.
 
РОССИЯОбществоЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала