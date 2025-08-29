В России вступят в силу два закона о защите суверенитета

https://1prime.ru/20250829/rossiya-861427658.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября 2025 года вступают в силу 2 федеральных закона, направленные на защиту суверенитета России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "1 сентября 2025 года вступают в силу два важных федеральных закона, разработанных по инициативе Комиссии. Эти меры направлены на усиление правового регулирования, повышение прозрачности и защиту национальных интересов в условиях растущего внешнего вмешательства", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии. Он отметил, что федеральным законом № 100-ФЗ (О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием) вводится ряд существенных ограничений: иностранным агентам запрещается осуществлять просветительскую деятельность, а иностранным агентам — организациям — образовательную. Подчеркивается, что ранее действовал запрет только на осуществление такой деятельности в отношении несовершеннолетних. По словам главы думской комиссии, это необходимо, чтобы защитить формирование общественного сознания, особенно у молодёжи, от возможного идеологического вмешательства извне, которое направлено на забвение исторической памяти, искажение национальных ценностей и гражданской идентичности. Также законом исключается возможность включения иностранных агентов-некоммерческих организаций в реестр социально ориентированных НКО. Сообщается, что данное положение предотвращает использование государственных механизмов поддержки социально значимых инициатив для организаций, чья деятельность может быть направлена на достижение политических целей иностранных государств и подконтрольных им структур. Отмечается, что также устанавливается запрет на получение муниципальной финансовой помощи иностранными агентами. "Это позволяет исключить ситуации, когда средства местных бюджетов используются для реализации повесток, не соответствующих интересам российского общества", - добавил Пискарев. По его словам, с 1 сентября запрещается участие иноагентов в органах управления госкорпораций, чтобы обеспечить защиту стратегически важных сфер экономики и управления от внешнего вмешательства, которое может подрывать суверенитет и безопасность государства. Также федеральным законом № 171-ФЗ (О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях) ужесточается ответственность за нарушение требований законодательства в сфере деятельности иностранных агентов. Подчеркивается, что вводится административная ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц Минюста РФ, размер штрафов установлен в зависимости от категории нарушителя: для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. "Такое ужесточение необходимо для повышения эффективности контроля и обеспечения реального исполнения закона. Без четкой ответственности предъявляемые к иноагентам требования рискуют стать формальностью, что снижает правовую устойчивость системы", - сказал депутат. Он также подчеркнул, что впервые закрепляется ответственность за ненадлежащую маркировку материалов иностранным агентом, указание его статуса должно строго соответствовать утверждённой форме. По словам главы комиссии, это предотвращает попытки обойти закон через искажение или сокрытие информации, обеспечивая прозрачность источников и повышая информированность общества. "Эти изменения призваны не столько ограничить права, сколько защитить общество от скрытых форм вмешательства, обеспечив при этом прозрачность, законность действий и ответственность всех участников общественной жизни", - подытожил Пискарев. -0-

