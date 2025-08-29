Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС - 29.08.2025
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T21:09+0300
2025-08-29T21:09+0300
дагестан
камаз
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на автозаправках, и с сожалением отметил, что в ходе данных мероприятий выявляются сотни нарушений. В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. "На этот раз можно сказать: обошлось. Но мы помним печальный опыт, когда несоблюдение мер безопасности стоили десятки жизней. Мне регулярно докладывают о результатах проверок на автозаправках, к сожалению, находят сотни нарушений", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
дагестан
дагестан, камаз, общество , россия
Дагестан, Камаз, Общество , РОССИЯ
21:09 29.08.2025
 
Глава Дагестана рассказал о результатах проверок на АЗС

Меликов: в ходе проверок на АЗС в Дагестане находят сотни нарушений

Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов после взрыва на АЗС в Хасавюртовском районе республики заявил, что регулярно получает доклады о результатах проверок на автозаправках, и с сожалением отметил, что в ходе данных мероприятий выявляются сотни нарушений.
В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет, сгорели "Камаз" и трактор. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси.
"На этот раз можно сказать: обошлось. Но мы помним печальный опыт, когда несоблюдение мер безопасности стоили десятки жизней. Мне регулярно докладывают о результатах проверок на автозаправках, к сожалению, находят сотни нарушений", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Богомаз рассказал о ликвидации пожаров на станции "Транснефть-Дружба"
