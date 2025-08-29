Rutube за год увеличил аудиторию на 86 процентов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861469046.html
бизнес
технологии
rutube
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг Rutube в июне 2025 года достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек, что на 86% больше, чем годом ранее, при этом общее количество просмотров за первое полугодие составило 26 миллиардов, увеличившись в 7,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". "Rutube демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Ежемесячная аудитория в июне 2025 года превысила 80 миллионов человек (плюс 86% год к году, Mediascope), количество просмотров за первое полугодие 2025 года достигло 26 миллиардов (плюс 7,5 раза к аналогичному периоду 2024 года), количество каналов увеличилось более чем втрое - до 4,2 миллиона. Пользователи стали дольше оставаться на платформе: среднесуточное время за шесть месяцев 2025 года выросло с 27 до 44 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что в первом полугодии 2025 года холдинг продолжил инвестировать в ключевые направления - развитие цифровых сервисов, создание и распространение востребованного и коммерчески успешного контента и укрепление кибербезопасности. "Эти результаты поддерживают реализацию рекламной стратегии: внедрен новый алгоритм монетизации для авторов, запущена баннерная реклама, ведется разработка форматов для Rutube Shorts и других рекламных возможностей", - добавили в пресс-службе.
бизнес, технологии, rutube
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Вывеска Rutube. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг Rutube в июне 2025 года достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек, что на 86% больше, чем годом ранее, при этом общее количество просмотров за первое полугодие составило 26 миллиардов, увеличившись в 7,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
"Rutube демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Ежемесячная аудитория в июне 2025 года превысила 80 миллионов человек (плюс 86% год к году, Mediascope), количество просмотров за первое полугодие 2025 года достигло 26 миллиардов (плюс 7,5 раза к аналогичному периоду 2024 года), количество каналов увеличилось более чем втрое - до 4,2 миллиона. Пользователи стали дольше оставаться на платформе: среднесуточное время за шесть месяцев 2025 года выросло с 27 до 44 минут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в первом полугодии 2025 года холдинг продолжил инвестировать в ключевые направления - развитие цифровых сервисов, создание и распространение востребованного и коммерчески успешного контента и укрепление кибербезопасности.
"Эти результаты поддерживают реализацию рекламной стратегии: внедрен новый алгоритм монетизации для авторов, запущена баннерная реклама, ведется разработка форматов для Rutube Shorts и других рекламных возможностей", - добавили в пресс-службе.
Эксперты рассказали о росте популярности Rutube и VK Video
4 марта, 06:52
 
