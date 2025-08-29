https://1prime.ru/20250829/rossiya-861469475.html

В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более 300 проектов в сфере искусственного интеллекта реализуется в топливно-энергетическом комплексе России, ИИ применяется в ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях, сообщил замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин. "В топливно-энергетическом комплексе России реализуется более 300 проектов в сфере ИИ. Искусственный интеллект применяется в более чем 20 ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях", - сказал Маршавин в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках встречи замминистра также рассказал, что энергостратегия России до 2050 года предусматривает сбалансированный подход к развитию энергетики с опорой на традиционные отрасли ТЭК при одновременном наращивании доли атомной и ВИЭ-генерации и подчеркнул целесообразность обмена опытом между экономиками АТЭС. Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что доля предприятий топливно-энергетического комплекса России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%.

