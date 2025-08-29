Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ - 29.08.2025
В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ
В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ - 29.08.2025, ПРАЙМ
В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ
Более 300 проектов в сфере искусственного интеллекта реализуется в топливно-энергетическом комплексе России, ИИ применяется в ключевых процессах в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T21:25+0300
2025-08-29T21:25+0300
технологии
россия
рф
сергей цивилев
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более 300 проектов в сфере искусственного интеллекта реализуется в топливно-энергетическом комплексе России, ИИ применяется в ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях, сообщил замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин. "В топливно-энергетическом комплексе России реализуется более 300 проектов в сфере ИИ. Искусственный интеллект применяется в более чем 20 ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях", - сказал Маршавин в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках встречи замминистра также рассказал, что энергостратегия России до 2050 года предусматривает сбалансированный подход к развитию энергетики с опорой на традиционные отрасли ТЭК при одновременном наращивании доли атомной и ВИЭ-генерации и подчеркнул целесообразность обмена опытом между экономиками АТЭС. Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что доля предприятий топливно-энергетического комплекса России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%.
технологии, россия, рф, сергей цивилев, атэс
Технологии, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, АТЭС
21:25 29.08.2025
 
В ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ

Замглавы Минэнерго Маршавин: в ТЭК реализуют более 300 проектов в сфере ИИ

© Unsplash/Markus Spiske
Компьютер
Компьютер. Архивное фото
© Unsplash/Markus Spiske
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более 300 проектов в сфере искусственного интеллекта реализуется в топливно-энергетическом комплексе России, ИИ применяется в ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях, сообщил замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин.
"В топливно-энергетическом комплексе России реализуется более 300 проектов в сфере ИИ. Искусственный интеллект применяется в более чем 20 ключевых процессах в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовой и угольной отраслях", - сказал Маршавин в ходе 15-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В рамках встречи замминистра также рассказал, что энергостратегия России до 2050 года предусматривает сбалансированный подход к развитию энергетики с опорой на традиционные отрасли ТЭК при одновременном наращивании доли атомной и ВИЭ-генерации и подчеркнул целесообразность обмена опытом между экономиками АТЭС.
Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что доля предприятий топливно-энергетического комплекса России, использующих искусственный интеллект, к 2027 году увеличится до 70%.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ, заявил Володин
Вчера, 09:32
 
Технологии РОССИЯ РФ Сергей Цивилев АТЭС
 
 
