Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза
2025-08-29T21:36+0300
2025-08-29T21:36+0300
2025-08-29T21:37+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии вырос почти в два раза, до 23,8 миллиарда рублей, говорится в отчете. "В текущем периоде Группа отразила снижение показателей в отчетности, в частности: чистый убыток в размере 23 822 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 год (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года - 12 236 млн руб.)", - сказано в отчете. Выручка снизилась на 2,35% в годовом выражении, до 107,2 миллиарда рублей. Убыток за второй квартал вырос на 60%, до 8,888 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 1,2%, до 54,664 миллиарда рублей.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии вырос почти в два раза, до 23,8 миллиарда рублей, говорится в отчете.
"В текущем периоде Группа отразила снижение показателей в отчетности, в частности: чистый убыток в размере 23 822 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 год (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года - 12 236 млн руб.)", - сказано в отчете.
Выручка снизилась на 2,35% в годовом выражении, до 107,2 миллиарда рублей.
Убыток за второй квартал вырос на 60%, до 8,888 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 1,2%, до 54,664 миллиарда рублей.
