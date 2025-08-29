Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861469875.html
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза
Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии вырос почти в два раза, до 23,8 миллиарда рублей, говорится в отчете. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T21:36+0300
2025-08-29T21:37+0300
бизнес
финансы
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861469723_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_3fef3675db1333e3e5b8cbdae6556f06.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии вырос почти в два раза, до 23,8 миллиарда рублей, говорится в отчете. "В текущем периоде Группа отразила снижение показателей в отчетности, в частности: чистый убыток в размере 23 822 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 год (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года - 12 236 млн руб.)", - сказано в отчете. Выручка снизилась на 2,35% в годовом выражении, до 107,2 миллиарда рублей. Убыток за второй квартал вырос на 60%, до 8,888 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 1,2%, до 54,664 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250829/mvideo-861461872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861469723_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_8d41979e9aeff4b85ffc353b2c082b36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, почта россии
Бизнес, Финансы, Почта России
21:36 29.08.2025 (обновлено: 21:37 29.08.2025)
 
Чистый убыток "Почты России" по МСФО вырос почти в два раза

Чистый убыток "Почты России" по МСФО в I полугодии вырос до 23,8 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМашина "Почта России"
Машина Почта России - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Машина "Почта России". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии вырос почти в два раза, до 23,8 миллиарда рублей, говорится в отчете.
"В текущем периоде Группа отразила снижение показателей в отчетности, в частности: чистый убыток в размере 23 822 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 год (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года - 12 236 млн руб.)", - сказано в отчете.
Выручка снизилась на 2,35% в годовом выражении, до 107,2 миллиарда рублей.
Убыток за второй квартал вырос на 60%, до 8,888 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 1,2%, до 54,664 миллиарда рублей.
Посетители в магазине нового формата М.Компакт ретейлера М.Видео-Эльдорадо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО вырос почти 2,5 раза
18:17
 
БизнесФинансыПочта России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала