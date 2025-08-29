https://1prime.ru/20250829/rossiya-861471317.html

Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак

Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет установлена с марта 2026 года для девяти видов табачной продукции, включая трубочный табак и табак для кальяна - их до 1 февраля определит Минсельхоз, сообщает Минфин РФ. "Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции", - говорится в материалах на сайте министерства. "С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна", - отмечается в материалах. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой), добавили в Минфине. "Минимальные цены определит министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в материалах. Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года, отметили в Минфине.

