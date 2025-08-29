Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861471317.html
Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак
Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак - 29.08.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак
Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T22:28+0300
2025-08-29T22:28+0300
бизнес
россия
рф
минфин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/38/762973860_0:124:2318:1428_1920x0_80_0_0_b2dd0784f0a06e93877782ccac6d99f4.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет установлена с марта 2026 года для девяти видов табачной продукции, включая трубочный табак и табак для кальяна - их до 1 февраля определит Минсельхоз, сообщает Минфин РФ. "Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции", - говорится в материалах на сайте министерства. "С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна", - отмечается в материалах. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой), добавили в Минфине. "Минимальные цены определит министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в материалах. Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года, отметили в Минфине.
https://1prime.ru/20250823/veypy-861139453.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/38/762973860_125:0:2194:1552_1920x0_80_0_0_79a2eacb1ade9615f35f0c9756d12a26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минфин, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минфин, Минсельхоз
22:28 29.08.2025
 
Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табак

Правительство утвердило порядок определения минимальной цены на табачную продукцию

© fotolia.com / paul prescottТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
© fotolia.com / paul prescott
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет установлена с марта 2026 года для девяти видов табачной продукции, включая трубочный табак и табак для кальяна - их до 1 февраля определит Минсельхоз, сообщает Минфин РФ.
"Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции", - говорится в материалах на сайте министерства.
"С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна", - отмечается в материалах.
Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой), добавили в Минфине.
"Минимальные цены определит министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в материалах.
Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года, отметили в Минфине.
Роспотребнадзор - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах
23 августа, 14:47
 
БизнесРОССИЯРФМинфинМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала