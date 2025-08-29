https://1prime.ru/20250829/rossiya-861471994.html

Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею

Кабмин направил более 1 миллиарда рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил... | 29.08.2025

2025-08-29T22:33+0300

2025-08-29T22:33+0300

2025-08-29T22:34+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабмин направил более 1 миллиарда рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить в 2025 году публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" бюджетные ассигнования в размере 1 073 000 тысяч рублей… на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей"… имея в виду достижение к концу 2025 года степени готовности указанного объекта на уровне 70%", - говорится в документе. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.

