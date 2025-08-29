Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею - 29.08.2025
Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею
Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею - 29.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею
Кабмин направил более 1 миллиарда рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабмин направил более 1 миллиарда рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить в 2025 году публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" бюджетные ассигнования в размере 1 073 000 тысяч рублей… на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей"… имея в виду достижение к концу 2025 года степени готовности указанного объекта на уровне 70%", - говорится в документе. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
россия, бизнес, москва, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин
22:33 29.08.2025 (обновлено: 22:34 29.08.2025)
 
Мишустин подписал указ о выделении средства Политехническому музею

Правительство направило более 1 млрд рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Политехнический музей
Политехнический музей - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Политехнический музей . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабмин направил более 1 миллиарда рублей на реставрацию Политехнического музея в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выделить в 2025 году публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" бюджетные ассигнования в размере 1 073 000 тысяч рублей… на выполнение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей"… имея в виду достижение к концу 2025 года степени готовности указанного объекта на уровне 70%", - говорится в документе.
Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
РОССИЯ Бизнес МОСКВА РФ Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала