"Платон" будет "достраивать" маршруты грузовиков - 29.08.2025
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861472154.html
"Платон" будет "достраивать" маршруты грузовиков
"Платон" будет "достраивать" маршруты грузовиков
2025-08-29T22:47+0300
2025-08-29T22:47+0300
бизнес
рф
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Система "Платон" начиная с 1 сентября будет "достраивать" маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему, сообщил Минтранс РФ. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Благодаря принятому постановлению с 1 сентября 2025 года начнет работу механизм автоматической достройки маршрута авто для участков федеральных автодорог, при движении по которым навигационные данные от бортовых устройств в систему "Платон" не поступают", - говорится в Telegram-канале Минтранса. Как пояснили в министерстве, алгоритмы системы смогут самостоятельно определить маршрут транспортного средства. Для этого будут использоваться данные камер фотовидеофиксации и других технических средств. В свою очередь, владельцы грузовиков будут своевременно получать уведомления в личном кабинете "Платон" о рассчитанном маршруте и списанной плате, а вся информация будет отражаться в отчетах. "При автоматическом определении маршрута плата при положительном балансе будет списываться без начисления штрафов за неуплату. Это создает более справедливые условия для всех участников рынка грузоперевозок и минимизирует влияние человеческого фактора", - объясняет Минтранс. Помимо этого, решение позволит исключить неправомерные административные штрафы для добросовестных грузоперевозчиков при временной потере бортовым устройством спутникового сигнала. Необходимость такой меры объясняется рядом проблем, с которыми сталкиваются водители большегрузов на маршрутах с помехами в спутниковой навигации. Так, некоторые транспортные средства не могут передавать свои данные из-за влияния средств РЭБ. При этом отдельные перевозчики преднамеренно применяют специальные глушители сигналов для обхода контроля. "Это негативно сказывается на работе бортовых устройств "Платон", тахографов, систем мониторинга транспорта и других электронных средств. "Глушилки" недобросовестных перевозчиков оказывают помехи и на движущиеся рядом грузовики с бортовыми устройствами "Платон", из-за чего добросовестные грузоперевозчики необоснованно привлекаются к ответственности по статье 12.21.3 КоАП РФ", - отмечают в ведомстве.
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/24/822672407_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b1b593344db343c116b22c43ac2b9ed0.jpg
бизнес, рф
Бизнес, РФ
22:47 29.08.2025
 
"Платон" будет "достраивать" маршруты грузовиков

Система "Платон" с 1 сентября будет автоматически достраивать маршруты грузовиков

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомашина контроля оплаты проезда пользователей системы "Платон"
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей системы "Платон". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Система "Платон" начиная с 1 сентября будет "достраивать" маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему, сообщил Минтранс РФ.
Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Благодаря принятому постановлению с 1 сентября 2025 года начнет работу механизм автоматической достройки маршрута авто для участков федеральных автодорог, при движении по которым навигационные данные от бортовых устройств в систему "Платон" не поступают", - говорится в Telegram-канале Минтранса.
Как пояснили в министерстве, алгоритмы системы смогут самостоятельно определить маршрут транспортного средства. Для этого будут использоваться данные камер фотовидеофиксации и других технических средств.
В свою очередь, владельцы грузовиков будут своевременно получать уведомления в личном кабинете "Платон" о рассчитанном маршруте и списанной плате, а вся информация будет отражаться в отчетах.
"При автоматическом определении маршрута плата при положительном балансе будет списываться без начисления штрафов за неуплату. Это создает более справедливые условия для всех участников рынка грузоперевозок и минимизирует влияние человеческого фактора", - объясняет Минтранс.
Помимо этого, решение позволит исключить неправомерные административные штрафы для добросовестных грузоперевозчиков при временной потере бортовым устройством спутникового сигнала.
Необходимость такой меры объясняется рядом проблем, с которыми сталкиваются водители большегрузов на маршрутах с помехами в спутниковой навигации. Так, некоторые транспортные средства не могут передавать свои данные из-за влияния средств РЭБ. При этом отдельные перевозчики преднамеренно применяют специальные глушители сигналов для обхода контроля.
"Это негативно сказывается на работе бортовых устройств "Платон", тахографов, систем мониторинга транспорта и других электронных средств. "Глушилки" недобросовестных перевозчиков оказывают помехи и на движущиеся рядом грузовики с бортовыми устройствами "Платон", из-за чего добросовестные грузоперевозчики необоснованно привлекаются к ответственности по статье 12.21.3 КоАП РФ", - отмечают в ведомстве.
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Минтранс предложил снизить скидку к тарифу системы "Платон" до 25%
21 марта, 17:03
 
Об Агентстве
Правила цитирования и использования материалов
Заголовок открываемого материала