"Платон" будет "достраивать" маршруты грузовиков

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Система "Платон" начиная с 1 сентября будет "достраивать" маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему, сообщил Минтранс РФ. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Благодаря принятому постановлению с 1 сентября 2025 года начнет работу механизм автоматической достройки маршрута авто для участков федеральных автодорог, при движении по которым навигационные данные от бортовых устройств в систему "Платон" не поступают", - говорится в Telegram-канале Минтранса. Как пояснили в министерстве, алгоритмы системы смогут самостоятельно определить маршрут транспортного средства. Для этого будут использоваться данные камер фотовидеофиксации и других технических средств. В свою очередь, владельцы грузовиков будут своевременно получать уведомления в личном кабинете "Платон" о рассчитанном маршруте и списанной плате, а вся информация будет отражаться в отчетах. "При автоматическом определении маршрута плата при положительном балансе будет списываться без начисления штрафов за неуплату. Это создает более справедливые условия для всех участников рынка грузоперевозок и минимизирует влияние человеческого фактора", - объясняет Минтранс. Помимо этого, решение позволит исключить неправомерные административные штрафы для добросовестных грузоперевозчиков при временной потере бортовым устройством спутникового сигнала. Необходимость такой меры объясняется рядом проблем, с которыми сталкиваются водители большегрузов на маршрутах с помехами в спутниковой навигации. Так, некоторые транспортные средства не могут передавать свои данные из-за влияния средств РЭБ. При этом отдельные перевозчики преднамеренно применяют специальные глушители сигналов для обхода контроля. "Это негативно сказывается на работе бортовых устройств "Платон", тахографов, систем мониторинга транспорта и других электронных средств. "Глушилки" недобросовестных перевозчиков оказывают помехи и на движущиеся рядом грузовики с бортовыми устройствами "Платон", из-за чего добросовестные грузоперевозчики необоснованно привлекаются к ответственности по статье 12.21.3 КоАП РФ", - отмечают в ведомстве.
