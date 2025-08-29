https://1prime.ru/20250829/rossiya-861473729.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний за полгода снизился на 1,7 процента
29.08.2025

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле 2025 года снизился на 1,7% и составил 62,1 миллиона человек, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле 2025 года снизился на 1,7% и составил 62,1 миллиона человек, сообщила Росавиация. "Пассажиропоток аэропортов страны составил 121,8 миллиона человек (-0,3%), авиакомпаний - 62,1 миллиона (-1,7%)", - сообщила Росавиация. Росавиация отмечает рост пассажиропотока по международным линиям - на 1%, до 15,2 миллиона человек. При этом на внутренних линиях перевозки пассажиров снизились на 2,6% - до 46,8 миллиона человек.
