Мишустин утвердил новую периодичность проверок объектов высокого риска
2025-08-29T23:43+0300
2025-08-29T23:43+0300
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в периодичности проверок объектов высокого риска, теперь надзорные мероприятия будут проводиться раз в два года или раз в год будет осуществляться обязательный профилактический визит. К категории высокого риска относится деятельность граждан и организаций, имеющих особую важность по гражданской обороне, эксплуатирующих опасные объекты или критически важные объекты федерального уровня значимости. "В Положении о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации... б) пункт 22 изложить в следующей редакции: "Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: а) в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в два года либо один обязательный профилактический визит в год", - говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее проверки на объектах высокого риска проводились с периодичностью раз в два года.
2025
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
23:43 29.08.2025
 
Мишустин утвердил новую периодичность проверок объектов высокого риска

Мишустин утвердил изменения в периодичности проверок объектов высокого риска

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в периодичности проверок объектов высокого риска, теперь надзорные мероприятия будут проводиться раз в два года или раз в год будет осуществляться обязательный профилактический визит.
К категории высокого риска относится деятельность граждан и организаций, имеющих особую важность по гражданской обороне, эксплуатирующих опасные объекты или критически важные объекты федерального уровня значимости.
"В Положении о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации... б) пункт 22 изложить в следующей редакции: "Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: а) в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в два года либо один обязательный профилактический визит в год", - говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее проверки на объектах высокого риска проводились с периодичностью раз в два года.
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
