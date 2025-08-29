Мишустин утвердил новую периодичность проверок объектов высокого риска

https://1prime.ru/20250829/rossiya-861474377.html

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в периодичности проверок объектов высокого риска, теперь надзорные мероприятия будут проводиться раз в два года или раз в год будет осуществляться обязательный профилактический визит. К категории высокого риска относится деятельность граждан и организаций, имеющих особую важность по гражданской обороне, эксплуатирующих опасные объекты или критически важные объекты федерального уровня значимости. "В Положении о федеральном государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации... б) пункт 22 изложить в следующей редакции: "Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: а) в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в два года либо один обязательный профилактический визит в год", - говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее проверки на объектах высокого риска проводились с периодичностью раз в два года.

