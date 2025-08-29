Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов - 29.08.2025
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов
2025-08-29T08:36+0300
2025-08-29T08:36+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы – на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск снижался на 0,83%, до 2 888,54 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
08:36 29.08.2025
 
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов

Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии на 0,8%

Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии пятницы – на 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск снижался на 0,83%, до 2 888,54 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04 процента
Вчера, 18:58
 
