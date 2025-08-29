https://1prime.ru/20250829/rynok-861427468.html

Российский рынок акций снижается в начале основной сессии пятницы

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,77% относительно предыдущего закрытия, до 2 890,29 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции "Сегежи" (-2,99%), "Селигдара" (-2,07%), "Русгидро" (-1,31%), "Мосэнерго" (-1,2%), расписки Ozon (-0,99%). С другой стороны, заметно дорожают акции "СПБ Биржи" (+1,71%), префы "Ленэнерго" (+1,66%), обыкновенные акции "Камаза" (+1,18%), ОГК-2 (+1,01%), "Генетико" (+0,91%). "От индекса Мосбиржи сегодня ждем продолжения проторговки диапазона 2880-2950 пунктов, с попытками вновь подняться выше 2900 пунктов. В центре внимания инвесторов остается геополитика", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "В краткосрочном плане ситуация не меняется - боковик остается в силе. Не исключаем, что вывести рынок из равновесия может визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Есть надежды, что будут заключены какие-то договоры относительно поставок энергоресурсов в Поднебесную, и, возможно, в другие страны, включая Индию", - отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

