ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает рынок Алжира на предмет поставок в эту страну электропоездов, локомотивов и вагонов метро, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа. ТМХ в августе сообщал, что делегация из Алжира посетила входящий в состав холдинга завод "Метровагонмаш", расположенный в Мытищах. Там побывал гендиректор метрополитена города Алжира Менад Херфи, директор по эксплуатации подвижного состава Реда Луми и генеральный директор компании Cital Вахида Шааб. "Пока речь идет о том, что мы создаем специальную группу людей, которая будет заниматься рынком Алжира. Соответственно, задача заключается в том, чтобы исследовать все возможные форматы нашего потенциального сотрудничества. В первую очередь это касается электропоездов. Во вторую очередь - локомотивов. И в третью очередь - метро", - ответил Липа в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли с представителями алжирской делегации в ходе визита на "Метровагомаш" поставка вагонов метро в эту страну. По его словам, в этом вопросе все пока "в самом-самом начале своего бизнес-пути". Липа отметил, что это не первая встреча с руководством алжирских компаний. Одна из них была порядка полугода или года назад в Москве. "То есть это такие перманентные встречи, знакомства, обсуждения. У них есть определенный свой уклад, так сказать, рельсового транспорта, у них есть свои игроки, у них есть свои сервисные структуры, то есть там много чего есть. Они хотят, действительно, взаимодействия с российской компанией, с Россией, как со страной в целом. Поэтому наша задача - быть последовательными в их развитии", - добавил глава ТМХ.

