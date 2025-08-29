https://1prime.ru/20250829/rynok-861435068.html
ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов
ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов - 29.08.2025, ПРАЙМ
ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов
Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает рынок Алжира на предмет поставок в эту страну электропоездов, локомотивов и вагонов метро, сообщил... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T12:03+0300
2025-08-29T12:03+0300
2025-08-29T12:03+0300
экономика
бизнес
алжир
москва
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/11/842431123_170:0:2257:1174_1920x0_80_0_0_45e0b8e296713d76f13b71f28e4ab909.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает рынок Алжира на предмет поставок в эту страну электропоездов, локомотивов и вагонов метро, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа. ТМХ в августе сообщал, что делегация из Алжира посетила входящий в состав холдинга завод "Метровагонмаш", расположенный в Мытищах. Там побывал гендиректор метрополитена города Алжира Менад Херфи, директор по эксплуатации подвижного состава Реда Луми и генеральный директор компании Cital Вахида Шааб. "Пока речь идет о том, что мы создаем специальную группу людей, которая будет заниматься рынком Алжира. Соответственно, задача заключается в том, чтобы исследовать все возможные форматы нашего потенциального сотрудничества. В первую очередь это касается электропоездов. Во вторую очередь - локомотивов. И в третью очередь - метро", - ответил Липа в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли с представителями алжирской делегации в ходе визита на "Метровагомаш" поставка вагонов метро в эту страну. По его словам, в этом вопросе все пока "в самом-самом начале своего бизнес-пути". Липа отметил, что это не первая встреча с руководством алжирских компаний. Одна из них была порядка полугода или года назад в Москве. "То есть это такие перманентные встречи, знакомства, обсуждения. У них есть определенный свой уклад, так сказать, рельсового транспорта, у них есть свои игроки, у них есть свои сервисные структуры, то есть там много чего есть. Они хотят, действительно, взаимодействия с российской компанией, с Россией, как со страной в целом. Поэтому наша задача - быть последовательными в их развитии", - добавил глава ТМХ.
https://1prime.ru/20250829/rzhd-861428636.html
алжир
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/11/842431123_431:0:1996:1174_1920x0_80_0_0_eef62e1461a8f25a12765b4eaa071644.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, алжир, москва, трансмашхолдинг
Экономика, Бизнес, АЛЖИР, МОСКВА, Трансмашхолдинг
ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов
Липа: ТМХ изучает рынок Алжира на предмет поставок электропоездов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает рынок Алжира на предмет поставок в эту страну электропоездов, локомотивов и вагонов метро, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа.
ТМХ в августе сообщал, что делегация из Алжира посетила входящий в состав холдинга завод "Метровагонмаш", расположенный в Мытищах. Там побывал гендиректор метрополитена города Алжира Менад Херфи, директор по эксплуатации подвижного состава Реда Луми и генеральный директор компании Cital Вахида Шааб.
"Пока речь идет о том, что мы создаем специальную группу людей, которая будет заниматься рынком Алжира. Соответственно, задача заключается в том, чтобы исследовать все возможные форматы нашего потенциального сотрудничества. В первую очередь это касается электропоездов. Во вторую очередь - локомотивов. И в третью очередь - метро", - ответил Липа в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли с представителями алжирской делегации в ходе визита на "Метровагомаш" поставка вагонов метро в эту страну.
По его словам, в этом вопросе все пока "в самом-самом начале своего бизнес-пути".
Липа отметил, что это не первая встреча с руководством алжирских компаний. Одна из них была порядка полугода или года назад в Москве.
"То есть это такие перманентные встречи, знакомства, обсуждения. У них есть определенный свой уклад, так сказать, рельсового транспорта, у них есть свои игроки, у них есть свои сервисные структуры, то есть там много чего есть. Они хотят, действительно, взаимодействия с российской компанией, с Россией, как со страной в целом. Поэтому наша задача - быть последовательными в их развитии", - добавил глава ТМХ.
Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД