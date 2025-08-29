https://1prime.ru/20250829/rynok-861464370.html

Российский рынок акций завершил пятницу снижением, но вырос за месяц

Российский рынок акций завершил пятницу снижением, но вырос за месяц - 29.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил пятницу снижением, но вырос за месяц

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, но вырос за месяц, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T20:58+0300

2025-08-29T20:58+0300

2025-08-29T20:58+0300

экономика

рынок

акции

китай

владимир чернов

владимир путин

юрий ушаков

мосбиржа

ртс

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы снижением, но вырос за месяц, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,46%, до 2 899,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 187,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,51%, до 1 137 пунктов. За август основной индекс вырос на 6,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,48%, индекс РТС – на 6,1%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.20 мск время дешевел на 0,75% - до 67,47 доллара за баррель. "Рынок акций находится в ожидании новых драйверов для роста. Краткосрочная динамика будет зависеть от развития политической ситуации. В фокусе предстоящей недели – предстоящий визит президента России в Китай", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи завершал неделю умеренной коррекцией, но тем не менее не ушел от 2900 пунктов, что технически является благоприятным сигналом. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности вызвало у инвесторов закономерное желание зафиксировать прибыль. К тому же цены на нефть сегодня опустились в красную зону, а рубль не спешил ослабляться, несмотря на завершение налогового периода. Определенной поддержки акциям могло добавить ожидание визита российского президента Владимира Путина в КНР", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции акции "Самолета" (+2,82%), "Лукойла" (+2,46%), "СПБ биржи" (+2,1%), ТМК (+1,99%), "Газпрома" (+1,6%). "Ценные бумаги Газпрома вышли в лидеры роста только ближе к вечеру после того, как помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компания и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подпишут "важные соглашения" в рамках официального визита российского лидера Владимир Путина в КНР 2 сентября", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Селигдара" (-4,48%), "Сегежи" (-4,09%), "Позитива" (-1,36%), "Мосэнерго" (-1,31%), "Русгидро" (-1,2%). "Акции "Селигдара" в ходе сегодняшних торгов ушли в минус после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, так как несмотря на заметное сокращение убытка, показатель все еще остается значительным - 2,16 миллиарда рублей", - отметил Чернов. Прогнозы "На старте предстоящей недели ожидаем основное движение индекса Мосбиржи в пределах 2850-2950 пунктов, при улучшении внешних сигналов возможно движение к 3000 пунктам", - рассказал Шепелев. Чернов ожидает, что в понедельник индекс Московской биржи будет в диапазоне 2850–2940 пунктов.

https://1prime.ru/20250829/obzor-861464138.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, китай, владимир чернов, владимир путин, юрий ушаков, мосбиржа, ртс, газпром