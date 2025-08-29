Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06:45 29.08.2025
 
В РЖД рассказали о снижении арендных ставок на подвижной состав

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Профицит грузовых вагонов и падение погрузки на сети РЖД в январе-июне текущего года способствуют постепенному снижению арендных ставок на подвижной состав, проанализировали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.
"Профицит парка подвижного состава и отрицательная динамика погрузки января-июня 2025 года способствует постепенному снижению ставок на аренду подвижного состава", - сообщили в ЦСР.
По данным центра, ставки суточной аренды вагонов в выражении июнь 2024 года к июню 2025 года практически по всем сегментам снизились. Так, арендная ставка на полувагон упала почти на 40% в годовом выражении, до 1800 рублей, на хоппер-зерновоз - на 44%, до 1800 рублей, а на минераловозы - на 33%, до 1850 рублей. Аренда цистерн снизилась июнь к июнь на 30%, до 1950 рублей, крытых вагонов - на 32%, до 1750 рублей, а платформ-лесовозов - на 32%, до 1100 рублей.
Рост арендных становок за отчётный период наблюдается только в сегменте фитинговых платформ - на 18%, до 1900 рублей.
По данным ЦСР, снижение ставок аренды на вагоны является следствием отрицательной динамики погрузки: в июне 2025 года наблюдается снижение на 12,5 % к уровню июня 2024 года. "Снижение погрузки отмечается по хлебным грузам (-92%), коксу (-52%), лесным (-19,6%), нефтяным грузам (-5,4%) и углю (-16%)", - заключили в ЦСР.
 
