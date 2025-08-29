https://1prime.ru/20250829/rzhd-861416949.html

В РЖД рассказали о снижении арендных ставок на подвижной состав

В РЖД рассказали о снижении арендных ставок на подвижной состав - 29.08.2025, ПРАЙМ

В РЖД рассказали о снижении арендных ставок на подвижной состав

Профицит грузовых вагонов и падение погрузки на сети РЖД в январе-июне текущего года способствуют постепенному снижению арендных ставок на подвижной состав,... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T06:45+0300

2025-08-29T06:45+0300

2025-08-29T06:45+0300

бизнес

россия

экономика

цср

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861416949.jpg?1756439112

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Профицит грузовых вагонов и падение погрузки на сети РЖД в январе-июне текущего года способствуют постепенному снижению арендных ставок на подвижной состав, проанализировали для РИА Новости в Центре стратегических разработок. "Профицит парка подвижного состава и отрицательная динамика погрузки января-июня 2025 года способствует постепенному снижению ставок на аренду подвижного состава", - сообщили в ЦСР. По данным центра, ставки суточной аренды вагонов в выражении июнь 2024 года к июню 2025 года практически по всем сегментам снизились. Так, арендная ставка на полувагон упала почти на 40% в годовом выражении, до 1800 рублей, на хоппер-зерновоз - на 44%, до 1800 рублей, а на минераловозы - на 33%, до 1850 рублей. Аренда цистерн снизилась июнь к июнь на 30%, до 1950 рублей, крытых вагонов - на 32%, до 1750 рублей, а платформ-лесовозов - на 32%, до 1100 рублей. Рост арендных становок за отчётный период наблюдается только в сегменте фитинговых платформ - на 18%, до 1900 рублей. По данным ЦСР, снижение ставок аренды на вагоны является следствием отрицательной динамики погрузки: в июне 2025 года наблюдается снижение на 12,5 % к уровню июня 2024 года. "Снижение погрузки отмечается по хлебным грузам (-92%), коксу (-52%), лесным (-19,6%), нефтяным грузам (-5,4%) и углю (-16%)", - заключили в ЦСР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, цср, ржд