Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД

Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД

Российский высокоскоростной поезд будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T10:36+0300

технологии

бизнес

россия

олег белозеров

ржд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Конечно же, мы видим и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным, и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", - сказал Белозеров в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".Белозеров также добавил, что сборка первого российского высокоскоростного поезда начнется в ближайшие несколько дней.

2025

