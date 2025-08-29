https://1prime.ru/20250829/rzhd-861428636.html
Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД
2025-08-29T10:36+0300
технологии
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Конечно же, мы видим и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным, и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", - сказал Белозеров в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".Белозеров также добавил, что сборка первого российского высокоскоростного поезда начнется в ближайшие несколько дней.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Конечно же, мы видим и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным, и управлять этим поездом будет искусственный интеллект", - сказал Белозеров в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Белозеров также добавил, что сборка первого российского высокоскоростного поезда начнется в ближайшие несколько дней.
