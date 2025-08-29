Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз - 29.08.2025
Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз
Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз
Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии сократилась в 26 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,4 миллиарда рублей, следует из отчета и... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии сократилась в 26 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,4 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании. "Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 4,4 миллиарда рублей... Суммарные доходы холдинга "РЖД" за первое полугодие 2025 года составили 1,774 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11%", - говорится в сообщении. Показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года составил 514 миллиардов рублей. Операционные расходы составили 1,509 триллиона рублей. Доходы от пассажирских перевозок составили 209,5 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 13,1% в условиях высокого спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,298 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 8,8%. РЖД отмечают, что, несмотря на существенное влияние внешних факторов, обусловленное снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов, предъявляемых к перевозке, проводимая холдингом постоянная работа по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила обеспечить рост операционной прибыли до 264,8 миллиарда рублей, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
15:17 29.08.2025
 
Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз

Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз в первом полугодии

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанк" Двухэтажный фирменный поезд "Карелия" и обновленный вокзал презентовали в Петрозаводске
 Двухэтажный фирменный поезд Карелия и обновленный вокзал презентовали в Петрозаводске - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии сократилась в 26 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,4 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании.
"Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 4,4 миллиарда рублей... Суммарные доходы холдинга "РЖД" за первое полугодие 2025 года составили 1,774 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11%", - говорится в сообщении.
Показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года составил 514 миллиардов рублей. Операционные расходы составили 1,509 триллиона рублей.
Доходы от пассажирских перевозок составили 209,5 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 13,1% в условиях высокого спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,298 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 8,8%.
РЖД отмечают, что, несмотря на существенное влияние внешних факторов, обусловленное снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов, предъявляемых к перевозке, проводимая холдингом постоянная работа по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила обеспечить рост операционной прибыли до 264,8 миллиарда рублей, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Российский поезд для ВСМ будет беспилотным, сообщили в РЖД
Заголовок открываемого материала