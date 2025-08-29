Чистая прибыль РЖД по МСФО сократилась в 26 раз

https://1prime.ru/20250829/rzhd-861448583.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии сократилась в 26 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 4,4 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании. "Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 4,4 миллиарда рублей... Суммарные доходы холдинга "РЖД" за первое полугодие 2025 года составили 1,774 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11%", - говорится в сообщении. Показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года составил 514 миллиардов рублей. Операционные расходы составили 1,509 триллиона рублей. Доходы от пассажирских перевозок составили 209,5 миллиарда рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 13,1% в условиях высокого спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,298 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 8,8%. РЖД отмечают, что, несмотря на существенное влияние внешних факторов, обусловленное снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов, предъявляемых к перевозке, проводимая холдингом постоянная работа по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила обеспечить рост операционной прибыли до 264,8 миллиарда рублей, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

