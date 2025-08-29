https://1prime.ru/20250829/rzhd-861469201.html

Китайские железнодорожники будут обучаться на опыте коллег из РЖД

2025-08-29T21:22+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Китайские железнодорожники, в том числе проводники, будут приезжать в Россию для обучения на опыте своих коллег из российских поездов "Сапсан", сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов. Он рассказал, что делегация РЖД ехала с китайскими коллегами в "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург и иностранные коллеги были поражены сервисам, имеющимся в этих поездах у РЖД. Павлов утвердительно ответил на вопрос, будут ли приезжать представители Китайских железных дорог, чтобы обучаться, в том числе, на опыте бортпроводников "Сапсана". "Будут, будут. Об этом как раз и договорились… До конца этого года наша делегация туда, а дальше мы вместе с нашим кадровым блоком составим графики, будем обмениваться не только вот такими сервисными (аспектами - ред.)", - добавил Павлов.

