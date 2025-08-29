Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник
Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник - 29.08.2025, ПРАЙМ
Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник
Шведский производитель вооружений Saab разрабатывает для вооруженных сил королевства большой автономный подводный беспилотник для работы в Балтийском море,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:17+0300
2025-08-29T10:17+0300
вооружения
швеция
балтийское море
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab разрабатывает для вооруженных сил королевства большой автономный подводный беспилотник для работы в Балтийском море, сообщили в пятницу вооруженные силы. "Вооруженные силы Швеции продолжают совершенствовать свои возможности по обнаружению, мониторингу и отражению угроз под поверхностью Балтийского моря. Совместно с управлением по материальному снабжению вооруженных сил и Saab разрабатывается большой автономный подводный беспилотник", - говорится в сообщении. Saab в свою очередь сообщила, что подписала контракт на поставку большого беспилотного подводного аппарата (Large Uncrewed Undersea Vehicle, LUUV) на 60 миллионов шведских крон (около 6,2 миллиона долларов). Первые испытания новой системы запланированы на лето 2026 года, уточняет компания. По данным вооруженных сил, новый подводный дрон будет похож на мини-подводную лодку без экипажа. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
швеция
балтийское море
швеция, балтийское море, нато
Вооружения, ШВЕЦИЯ, Балтийское море, НАТО
10:17 29.08.2025
 
Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник

Saab разработает автономный подводный беспилотник для работы на Балтике

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab разрабатывает для вооруженных сил королевства большой автономный подводный беспилотник для работы в Балтийском море, сообщили в пятницу вооруженные силы.
"Вооруженные силы Швеции продолжают совершенствовать свои возможности по обнаружению, мониторингу и отражению угроз под поверхностью Балтийского моря. Совместно с управлением по материальному снабжению вооруженных сил и Saab разрабатывается большой автономный подводный беспилотник", - говорится в сообщении.
Saab в свою очередь сообщила, что подписала контракт на поставку большого беспилотного подводного аппарата (Large Uncrewed Undersea Vehicle, LUUV) на 60 миллионов шведских крон (около 6,2 миллиона долларов). Первые испытания новой системы запланированы на лето 2026 года, уточняет компания.
По данным вооруженных сил, новый подводный дрон будет похож на мини-подводную лодку без экипажа.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
Флаг Швеции
ВооруженияШВЕЦИЯБалтийское мореНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала