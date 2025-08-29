https://1prime.ru/20250829/saab-861427872.html

Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник

Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник - 29.08.2025, ПРАЙМ

Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник

Шведский производитель вооружений Saab разрабатывает для вооруженных сил королевства большой автономный подводный беспилотник для работы в Балтийском море,... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T10:17+0300

2025-08-29T10:17+0300

2025-08-29T10:17+0300

вооружения

швеция

балтийское море

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель вооружений Saab разрабатывает для вооруженных сил королевства большой автономный подводный беспилотник для работы в Балтийском море, сообщили в пятницу вооруженные силы. "Вооруженные силы Швеции продолжают совершенствовать свои возможности по обнаружению, мониторингу и отражению угроз под поверхностью Балтийского моря. Совместно с управлением по материальному снабжению вооруженных сил и Saab разрабатывается большой автономный подводный беспилотник", - говорится в сообщении. Saab в свою очередь сообщила, что подписала контракт на поставку большого беспилотного подводного аппарата (Large Uncrewed Undersea Vehicle, LUUV) на 60 миллионов шведских крон (около 6,2 миллиона долларов). Первые испытания новой системы запланированы на лето 2026 года, уточняет компания. По данным вооруженных сил, новый подводный дрон будет похож на мини-подводную лодку без экипажа. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.

https://1prime.ru/20250828/saab-861371403.html

швеция

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, балтийское море, нато