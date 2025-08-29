https://1prime.ru/20250829/samolet-861465600.html

"Самолет" за год сократил численность сотрудников на 31%

"Самолет" за год сократил численность сотрудников на 31% - 29.08.2025, ПРАЙМ

"Самолет" за год сократил численность сотрудников на 31%

Девелоперская группа "Самолет" за год сократила численность сотрудников на 31% - до 6,77 тысячи человек, следует из финансовой отчетности компании за первое... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T20:06+0300

2025-08-29T20:06+0300

2025-08-29T20:07+0300

бизнес

группа самолет

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111433_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c4cd417ecbf2136def3173675a5029e.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" за год сократила численность сотрудников на 31% - до 6,77 тысячи человек, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года. "Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 30 июня 2025 года составляет 6770 человек", - говорится в примечаниях к ней. По состоянию на 30 июня 2024 года численность сотрудников составляла 9819 человек. "Изменение среднесписочной численности сотрудников "Самолета" во многом объясняется проведением мероприятий по работе с эффективностью, в рамках которых мы планомерно и взвешенно занимаемся оценкой и продажей непрофильных активов и бизнесов группы и внедрением мероприятий, направленных на повышение производительности труда. В частности, внедрение инструментов искусственного интеллекта", - прокомментировали динамику численности сотрудников в пресс-службе девелопера. "Самолет" в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза - до 1,8 миллиарда рублей. Выручка компании за полгода осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+0,08%) – 171 миллиард рублей. скорректированная EBITDA выросла на 7% год к году и достигла 57,5 миллиардов рублей, рентабельность по этому показателю по итогам полугодия составила 34%. "Самолет" основан в 2012 году. Компания специализируется на строительстве жилья, в настоящее время занимает первое место в России по объемам текущего строительства. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер 10 августа.

https://1prime.ru/20250810/eksperty-860526151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, группа самолет, недвижимость