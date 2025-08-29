https://1prime.ru/20250829/sanktsii-861430758.html

Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас

Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас

2025-08-29T11:01+0300

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в рамках подготовки очередного 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Мы сейчас обсуждаем следующий пакет, все, что касается энергоресурсов, но также вторичные санкции... и финансовые ограничения", - сообщила она. Каллас добавила, что главы минобороны стран Евросоюза в пятницу в Дании обсуждают также изменения в мандате европейских миссий для Украины для их возможного последующего участия в обеспечении гарантий безопасности. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

