https://1prime.ru/20250829/sanktsii-861430758.html
Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас
Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас - 29.08.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас
Страны Евросоюза в рамках подготовки очередного 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции, сообщила глава дипломатии ЕС Кая | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:01+0300
2025-08-29T11:01+0300
2025-08-29T11:01+0300
экономика
запад
дания
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в рамках подготовки очередного 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Мы сейчас обсуждаем следующий пакет, все, что касается энергоресурсов, но также вторичные санкции... и финансовые ограничения", - сообщила она. Каллас добавила, что главы минобороны стран Евросоюза в пятницу в Дании обсуждают также изменения в мандате европейских миссий для Украины для их возможного последующего участия в обеспечении гарантий безопасности. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250827/sanktsii-861352617.html
запад
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, дания, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, ЗАПАД, ДАНИЯ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Каллас: страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в рамках подготовки очередного 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Мы сейчас обсуждаем следующий пакет, все, что касается энергоресурсов, но также вторичные санкции... и финансовые ограничения", - сообщила она.
Каллас добавила, что главы минобороны стран Евросоюза в пятницу в Дании обсуждают также изменения в мандате европейских миссий для Украины для их возможного последующего участия в обеспечении гарантий безопасности.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg