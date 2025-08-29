Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС - 29.08.2025
"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка ("СберНПФ") начислил первое государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за взносы, сделанные клиентами в программу в 2024 году, более чем 1,8 миллиона человек получили в общей сложности около 32 миллиардов рублей, говорится в сообщении фонда. "СберНПФ" 29 августа завершил начисление первого государственного софинансирования (господдержки) по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за взносы, сделанные клиентами в программу в 2024 году. В "СберНПФ" господдержка начислена более чем 1,8 миллиона человек на общую сумму около 32 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Средняя сумма государственного софинансирования на одного участника составила почти 18 тысяч рублей. Максимальный размер софинансирования в размере 36 тысяч рублей начислен около 670 тысячам клиентов. Лидерами среди субъектов РФ по числу клиентов "СберНПФ", которым начислили государственное софинансирование по ПДС, стали Москва и Московская область - 202,7 тысячи человек. Средний размер господдержки составил 11,8 тысячи рублей в Москве и 13,1 тысячи рублей в Подмосковье. Далее следуют Краснодарский край (71,3 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 19 тысяч рублей), Нижегородская область (69,6 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 23 тысячи рублей), Пермский край (64,5 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 17 тысяч рублей) и Республика Татарстан (60,8 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 24,1 тысячи рублей). Государственная поддержка в рамках программы долгосрочных сбережений представляет собой ежегодные поступления на индивидуальные счета участников со стороны государства. Размер государственного софинансирования зависит от размера добровольного взноса и официального среднемесячного дохода участника. Максимальный размер господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. Минимальная сумма взносов, при которой начисляется софинансирование, - 2 тысячи рублей в год. Господдержка предоставляется на протяжении первых 10 лет участия в программе.
"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС

"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС более чем 1,8 миллиона человек

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка ("СберНПФ") начислил первое государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за взносы, сделанные клиентами в программу в 2024 году, более чем 1,8 миллиона человек получили в общей сложности около 32 миллиардов рублей, говорится в сообщении фонда.
"СберНПФ" 29 августа завершил начисление первого государственного софинансирования (господдержки) по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за взносы, сделанные клиентами в программу в 2024 году. В "СберНПФ" господдержка начислена более чем 1,8 миллиона человек на общую сумму около 32 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Средняя сумма государственного софинансирования на одного участника составила почти 18 тысяч рублей. Максимальный размер софинансирования в размере 36 тысяч рублей начислен около 670 тысячам клиентов.
Лидерами среди субъектов РФ по числу клиентов "СберНПФ", которым начислили государственное софинансирование по ПДС, стали Москва и Московская область - 202,7 тысячи человек. Средний размер господдержки составил 11,8 тысячи рублей в Москве и 13,1 тысячи рублей в Подмосковье. Далее следуют Краснодарский край (71,3 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 19 тысяч рублей), Нижегородская область (69,6 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 23 тысячи рублей), Пермский край (64,5 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 17 тысяч рублей) и Республика Татарстан (60,8 тысячи клиентов, средний размер господдержки - 24,1 тысячи рублей).
Государственная поддержка в рамках программы долгосрочных сбережений представляет собой ежегодные поступления на индивидуальные счета участников со стороны государства. Размер государственного софинансирования зависит от размера добровольного взноса и официального среднемесячного дохода участника.
Максимальный размер господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. Минимальная сумма взносов, при которой начисляется софинансирование, - 2 тысячи рублей в год. Господдержка предоставляется на протяжении первых 10 лет участия в программе.
