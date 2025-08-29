https://1prime.ru/20250829/schedrin-861422190.html

Умер выдающийся композитор Родион Щедрин

Умер выдающийся композитор Родион Щедрин - 29.08.2025, ПРАЙМ

Умер выдающийся композитор Родион Щедрин

Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Большого театра. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T08:48+0300

2025-08-29T08:48+0300

2025-08-29T08:56+0300

общество

большой театр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861421665_0:129:2659:1625_1920x0_80_0_0_d79c51ba4e130ef17178b8de67e6cf23.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Большого театра. "Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", - говорится в сообщении. Как уточняется, Щедрин был уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Щедрина многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. "Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства", - заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20230213/839789806.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , большой театр