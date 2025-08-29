Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250829/schedrin-861422190.html
2025-08-29T08:48+0300
2025-08-29T08:56+0300
общество
большой театр
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Большого театра. "Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", - говорится в сообщении. Как уточняется, Щедрин был уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Щедрина многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. "Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства", - заключается в сообщении.
2025
общество , большой театр
Общество , Большой театр
08:48 29.08.2025 (обновлено: 08:56 29.08.2025)
 
Умер выдающийся композитор Родион Щедрин

© РИА Новости . В. Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Большого театра.
"Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Щедрин был уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Щедрина многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира.
"Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства", - заключается в сообщении.
ОбществоБольшой театр
 
 
