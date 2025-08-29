https://1prime.ru/20250829/schet-861272315.html
Экономист объяснила, сколько денег должно быть на накопительном счете
Экономист объяснила, сколько денег должно быть на накопительном счете - 29.08.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснила, сколько денег должно быть на накопительном счете
Основной бюджет домохозяйства можно держать на накопительном счете, за исключением обязательных трат и 10%, которые следует отправить на сбережения
2025-08-29T02:02+0300
2025-08-29T02:02+0300
2025-08-29T02:02+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основной бюджет домохозяйства можно держать на накопительном счете, за исключением обязательных трат и 10%, которые следует отправить на сбережения, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Накопительный счет представляет собой удобный инструмент управления личными финансами, своего рода буфер ликвидности, позволяющий оперативно и без лишних сложностей использовать денежные средства со счета, и в то же время получать дополнительный процентный доход.Как правило, ставка по нему ниже, чем по срочному вкладу, но выше, чем по вкладу до востребования. Зато снять деньги можно в любое время без потери процентов.“В целом, на накопительном счете можно держать весь семейный бюджет за исключением сбережений ("подушки финансовой безопасности"). В резерв необходимо откладывать около 10% ежемесячного дохода. Оставшаяся сумма идет на покрытие текущих расходов”, - рассуждает Валишвили.Как правило, не менее 50% семейного бюджета требуется на покрытие обязательных расходов (например, на оплату ЖКУ, связи, транспорта, продуктов питания и т.д.). Оставшиеся в бюджете 40% доходов идут на необязательные расходы (одежда, техника, платные подписки, развлечения и пр.).“Поскольку мы не можем четко спланировать, когда потребуется оплатить те или иные необязательные расходы, оставшуюся часть бюджета можно разместить на накопительном счете и получить дополнительный доход”, - заключила она.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основной бюджет домохозяйства можно держать на накопительном счете, за исключением обязательных трат и 10%, которые следует отправить на сбережения, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
