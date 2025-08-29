https://1prime.ru/20250829/shos-861420153.html
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Тяньцзине
2025-08-29T08:27+0300
политика
белоруссия
индия
иран
шос
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Все главы государств, входящих в ШОС, подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Тяньцзине в ближайшие дни, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. “По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине”, – сказал Ермекбаев. Он отметил, что организация поддерживает тесные контакты с китайской стороной и другими странами-членами по вопросам подготовки форума. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
белоруссия
индия
иран
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
