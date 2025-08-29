https://1prime.ru/20250829/shos-861422790.html
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине - 29.08.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости генсек Нурлан Ермекбаев. “Ожидаем участия глав ряда стран Евразии, а также руководителей ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений”, – сказал Ермекбаев. Он уточнил, что приглашения направлены странам-наблюдателям, партнерам по диалогу, а также ряду других государств и организаций. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
