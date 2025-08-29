https://1prime.ru/20250829/shos-861422790.html

Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине

Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине - 29.08.2025, ПРАЙМ

Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине

Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T08:55+0300

2025-08-29T08:55+0300

2025-08-29T08:55+0300

политика

евразия

белоруссия

индия

шос

оон

асеан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861422454_0:338:2773:1898_1920x0_80_0_0_8bbf2b7d5382101a619d4dfac790f637.jpg

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости генсек Нурлан Ермекбаев. “Ожидаем участия глав ряда стран Евразии, а также руководителей ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений”, – сказал Ермекбаев. Он уточнил, что приглашения направлены странам-наблюдателям, партнерам по диалогу, а также ряду других государств и организаций. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20250828/knr-861410670.html

евразия

белоруссия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евразия, белоруссия, индия, шос, оон, асеан