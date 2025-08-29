Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/shos-861422790.html
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине - 29.08.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:55+0300
2025-08-29T08:55+0300
политика
евразия
белоруссия
индия
шос
оон
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861422454_0:338:2773:1898_1920x0_80_0_0_8bbf2b7d5382101a619d4dfac790f637.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости генсек Нурлан Ермекбаев. “Ожидаем участия глав ряда стран Евразии, а также руководителей ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений”, – сказал Ермекбаев. Он уточнил, что приглашения направлены странам-наблюдателям, партнерам по диалогу, а также ряду других государств и организаций. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20250828/knr-861410670.html
евразия
белоруссия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861422454_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_b229a897f6dd523bc1bf361b0c257e39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евразия, белоруссия, индия, шос, оон, асеан
Политика, ЕВРАЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, ШОС, ООН, АСЕАН
08:55 29.08.2025
 
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине

Ермекбаев: руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Руководство ШОС ожидает на саммите в Тяньцзине участие глав государств Евразии, а также представителей международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости генсек Нурлан Ермекбаев.
“Ожидаем участия глав ряда стран Евразии, а также руководителей ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений”, – сказал Ермекбаев.
Он уточнил, что приглашения направлены странам-наблюдателям, партнерам по диалогу, а также ряду других государств и организаций.
Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Игорь Моргулов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Посол России рассказал о деталях предстоящего саммита ШОС в Китае
Вчера, 22:15
 
ПолитикаЕВРАЗИЯБЕЛОРУССИЯИНДИЯШОСООНАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала