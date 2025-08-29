https://1prime.ru/20250829/shos-861424852.html
ШОС может принять новых партнеров по диалогу по итогам саммита
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. “Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях”, – сказал Ермекбаев. Он подчеркнул, что расширение – логичный процесс развития ШОС как трансрегионального объединения, но не является самоцелью. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Ермекбаев: по итогам саммита в Тяньцзине могут объявить о приеме новых стран
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
“Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях”, – сказал Ермекбаев.
Он подчеркнул, что расширение – логичный процесс развития ШОС как трансрегионального объединения, но не является самоцелью.
Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
