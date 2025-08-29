ШОС может принять новых партнеров по диалогу по итогам саммита

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях", – сказал Ермекбаев. Он подчеркнул, что расширение – логичный процесс развития ШОС как трансрегионального объединения, но не является самоцелью. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
белоруссия, индия, иран, шос
Политика, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, ИРАН, ШОС
09:31 29.08.2025
 
Ермекбаев: по итогам саммита в Тяньцзине могут объявить о приеме новых стран

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
“Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях”, – сказал Ермекбаев.
Он подчеркнул, что расширение – логичный процесс развития ШОС как трансрегионального объединения, но не является самоцелью.
Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Генсек ШОС рассказал об участниках саммита в Тяньцзине
