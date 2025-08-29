Вооруженные силы Швеции укомплектуют роту связи для нужд НАТО

https://1prime.ru/20250829/shvetsiya-861437728.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Швеции укомплектуют роту связи для использования ее в управлении операциями северо-западной оперативной зоны НАТО, сообщает в пятницу министерство обороны страны. "Правительство поручило вооруженным силам предложить НАТО создать роту связи в Швеции", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, НАТО в настоящее время меняет географическое разделение своих оперативных зон. Швеция и другие страны Северной Европы войдут в состав северо-западного оперативного района альянса. По словам ведомства, в каждой оперативной зоне имеется батальон связи, состоящий из нескольких рот, который обеспечивает управление операциями в этом районе. "В новом северо-западном районе операций НАТО будет создан батальон связи со штаб-квартирой в Дании, а также роты связи в других странах, входящих в зону операций, включая Швецию", - уточняет ведомство. По данным минобороны, новая рота связи будет полностью укомплектована военнослужащими вооруженных сил Швеции и будет размещаться в гарнизоне в Энчёпинге. В ее состав войдут 50 офицеров и солдат, в основном технических специалистов. Рота будет подчиняться командованию НАТО и входить в его состав, сообщило ведомство. Телеканал SVT сообщил 21 августа, что в шведском Энчёпинге создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Швеции укомплектуют роту связи для использования ее в управлении операциями северо-западной оперативной зоны НАТО, сообщает в пятницу министерство обороны страны.
"Правительство поручило вооруженным силам предложить НАТО создать роту связи в Швеции", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет минобороны, НАТО в настоящее время меняет географическое разделение своих оперативных зон. Швеция и другие страны Северной Европы войдут в состав северо-западного оперативного района альянса. По словам ведомства, в каждой оперативной зоне имеется батальон связи, состоящий из нескольких рот, который обеспечивает управление операциями в этом районе.
"В новом северо-западном районе операций НАТО будет создан батальон связи со штаб-квартирой в Дании, а также роты связи в других странах, входящих в зону операций, включая Швецию", - уточняет ведомство.
По данным минобороны, новая рота связи будет полностью укомплектована военнослужащими вооруженных сил Швеции и будет размещаться в гарнизоне в Энчёпинге. В ее состав войдут 50 офицеров и солдат, в основном технических специалистов. Рота будет подчиняться командованию НАТО и входить в его состав, сообщило ведомство.
Телеканал SVT сообщил 21 августа, что в шведском Энчёпинге создадут логистический хаб НАТО для возможной переброски свыше 20 тысяч военнослужащих.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
