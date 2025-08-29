Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО снизилась в первом полугодии - 29.08.2025, ПРАЙМ
экономика
бизнес
финансы
сибур
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО снизилась в первом полугодии на 2,7%, до 147,279 миллиарда рублей, EBITDA уменьшилась на 16,7%, до 193,568 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль "Сибура" в первом полугодии 2025 года сократилась вслед за отрицательной динамикой EBITDA и в связи с ростом процентных расходов. Снижение показателя на 2,7% до 147,3 миллиарда рублей было частично компенсировано за счет положительного эффекта от курсовых разниц в результате укрепления рубля", - говорится в сообщении. В таблице уточняется, что показатель составил 147,279 миллиарда рублей. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 7,1%, до 529,503 миллиарда рублей, из-за снижения международных котировок на нефтехимическую продукцию и укрепления рубля. "Показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года снизился на 16,7% год к году и составил 193,6 миллиарда рублей за счет фактора укрепления национальной валюты на фоне преобладания рублевых издержек в структуре расходов компании", - добавляется в сообщении. По данным таблицы, показатель составил 193,568 миллиарда рублей. Показатель рентабельности по EBITDA составил 36,6%, при этом оставаясь одним из самых высоких среди компаний-аналогов в мировой нефтехимической отрасли за счет значительного объема средств, которые компания инвестировала в строительство новых и модернизацию действующих мощностей, отметил "Сибур". Чистый долг "Сибура" на 30 июня 2025 года составил 977 миллиардов рублей по сравнению с 863 миллиардами рублей на 31 декабря 2024 года. Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,2х против 1,8х в первой половине прошлого года.
11:03 29.08.2025
 
СИБУР
Совет директоров "Сибура" обсудит выплату дивидендов 27 августа
21 августа, 19:11
 
