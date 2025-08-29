https://1prime.ru/20250829/sibur-861431746.html

"Сибур" перенаправил часть продукции на экспорт

экономика

бизнес

сибур

снг

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Сибур" из-за снижения спроса внутри страны часть своей продукции перенаправил на экспорт, тем не менее внутренний рынок обеспечивает 70% выручки, говорится в сообщении компании. "В связи со снижением спроса в ряде отраслей на внутреннем рынке часть продукции была перенаправлена компанией на экспорт, в первую очередь на рынки Азиатского региона и в страны СНГ", - говорится в сообщении. При этом, как отметил "Сибур", последовавшее в июне-июле снижение ключевой ставки ЦБ РФ с рекордного уровня 21% до 18% создает предпосылки для возможного восстановления спроса в ряде отраслей, где в первом полугодии было наиболее очевидно изменение фокуса потребителей в сторону сберегательной модели поведения. "Внутренний рынок РФ остается ключевым для компании, формируя порядка 70% от общей выручки", - добавляется в сообщении. В отчетном периоде "Сибур" продолжил разработку новых решений на основе синтетических материалов для различных отраслей промышленности совместно с партнерами - производителями готовых изделий. Кроме того, компания и дальше реализует инвестиционную программу объемом 2 триллиона рублей, которая увеличит ее производственные мощности на 40% к началу 2029 года. "Сибур" отметил, что уже проинвестировал более чем половину от запланированного. Амурский газохимический комплекс "Сибура" находится на финальной стадии. Прогресс строительства комплекса по производству 2,7 миллиона тонн полиолефинов в год составил 82% на конец полугодия. До конца сезона летней навигации будет полностью завершена поставка оборудования по реке Зея. Запуск комплекса и производство первой продукции намечены на конец 2026 года. Строительство второй установки дегидрирования пропана на "Запсибнефтехиме" в Тобольске завершено уже на 59,7%. Этот проект стоимостью более 200 миллиардов рублей со сроком запуска в 2027 году позволит "Сибуру" дополнительно производить 570 тысяч тонн полипропилена в год, увеличит мощности "Запсибнефтехима" по выпуску полимеров более чем на 20%.

