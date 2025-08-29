https://1prime.ru/20250829/sibur-861451439.html
Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
2025-08-29T16:08+0300
экономика
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в общей сумме 21,754 миллиарда рублей, или 8,6 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" принять следующее решение: Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам полугодия 2025 отчетного года в размере 8 (восемь) рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию, что соответствует 21 754 035 701 (двадцать один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч семьсот один) рубль 00 копеек", - говорится в сообщении. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 6 октября. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
акции, бизнес, сибур
