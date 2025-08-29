https://1prime.ru/20250829/silver-861463964.html
Биржевая цена на серебро побила рекорд 2014 года
Биржевая цена на серебро побила рекорд 2014 года - 29.08.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на серебро побила рекорд 2014 года
Биржевая цена на серебро растет в пятницу на 2%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 40 долларов за унцию, следует из данных торгов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T19:18+0300
2025-08-29T19:18+0300
2025-08-29T19:18+0300
экономика
рынок
comex
серебро
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу на 2%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 40 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.11 мск цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 2,12%, до 40,02 доллара за унцию. Показатель впервые с 21 сентября 2014 года находится выше 40 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex на 19.11 мск дорожал на 37,77 доллара, или на 1,09%, до 3 512,07 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20250829/gold-861459947.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b70e94e3836fe2e426556a09f24ad6f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex, серебро
Экономика, Рынок, Comex, серебро
Биржевая цена на серебро побила рекорд 2014 года
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 40 долларов за унцию
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу на 2%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 40 долларов за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.11 мск цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 2,12%, до 40,02 доллара за унцию. Показатель впервые с 21 сентября 2014 года находится выше 40 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex на 19.11 мск дорожал на 37,77 доллара, или на 1,09%, до 3 512,07 доллара за тройскую унцию.
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за унцию