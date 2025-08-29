https://1prime.ru/20250829/sinara-861447188.html
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек"
2025-08-29T14:48+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) готов полностью заменить российскими технические решения во всех поездах "Ласточка", имеющихся на сети РЖД, сообщил журналистам гендиректор группы "Синара" Виктор Леш. Первая партия "Ласточек", поставленная к Олимпиаде 2014 года в России, была выпущена на заводе немецкого концерна Siemens в Германии. Затем эти поезда делали в России в партнерстве с этим зарубежным концерном на заводе "Уральские локомотивы", входящем в СТМ. Локализация составляла более 90%. "У нас есть проект модернизации всех "Ласточек". Речь о различных внутренних системах управления в поезде, и мы готовы поставить в имеющиеся на сети составы свои, российские, решения. Мы уже "потренировались" с некоторыми диагностическими моделями в "Сапсане" и продемонстрировали успешность наших разработок. В любой момент, когда потребуется модернизация, а она потребуется на периоде среднего и капитального ремонта этих поездов, мы готовы полностью перевести их на российские разработки", - сказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Он отметил, что поезда "Финист", которые "Уральские локомотивы" стали выпускать после прекращения производства "Ласточек", - это уже следующее поколение пассажирских поездов. "Это следующий, эволюционный поезд, лучший: он и по комфорту для пассажиров лучше, и по движению", - отметил глава группы "Синара".
