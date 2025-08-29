Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек" - 29.08.2025
https://1prime.ru/20250829/sinara-861447188.html
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек"
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек" - 29.08.2025, ПРАЙМ
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек"
Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) готов полностью заменить российскими технические решения во всех поездах "Ласточка", имеющихся на сети РЖД, сообщил | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:48+0300
2025-08-29T14:48+0300
бизнес
россия
германия
"синара"
ржд
siemens
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861446467_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b657fc5e5103d2f84e2328945e1aeddf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) готов полностью заменить российскими технические решения во всех поездах "Ласточка", имеющихся на сети РЖД, сообщил журналистам гендиректор группы "Синара" Виктор Леш. Первая партия "Ласточек", поставленная к Олимпиаде 2014 года в России, была выпущена на заводе немецкого концерна Siemens в Германии. Затем эти поезда делали в России в партнерстве с этим зарубежным концерном на заводе "Уральские локомотивы", входящем в СТМ. Локализация составляла более 90%. "У нас есть проект модернизации всех "Ласточек". Речь о различных внутренних системах управления в поезде, и мы готовы поставить в имеющиеся на сети составы свои, российские, решения. Мы уже "потренировались" с некоторыми диагностическими моделями в "Сапсане" и продемонстрировали успешность наших разработок. В любой момент, когда потребуется модернизация, а она потребуется на периоде среднего и капитального ремонта этих поездов, мы готовы полностью перевести их на российские разработки", - сказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Он отметил, что поезда "Финист", которые "Уральские локомотивы" стали выпускать после прекращения производства "Ласточек", - это уже следующее поколение пассажирских поездов. "Это следующий, эволюционный поезд, лучший: он и по комфорту для пассажиров лучше, и по движению", - отметил глава группы "Синара".
https://1prime.ru/20230127/839615653.html
германия
бизнес, россия, германия, "синара", ржд, siemens
Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, "Синара", РЖД, Siemens
14:48 29.08.2025
 
СТМ готова заменить полностью российскими техрешения у всех "Ласточек"

"Синара" готова заменить российскими техрешения во всех поездах "Ласточка"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) готов полностью заменить российскими технические решения во всех поездах "Ласточка", имеющихся на сети РЖД, сообщил журналистам гендиректор группы "Синара" Виктор Леш.
Первая партия "Ласточек", поставленная к Олимпиаде 2014 года в России, была выпущена на заводе немецкого концерна Siemens в Германии. Затем эти поезда делали в России в партнерстве с этим зарубежным концерном на заводе "Уральские локомотивы", входящем в СТМ. Локализация составляла более 90%.
"У нас есть проект модернизации всех "Ласточек". Речь о различных внутренних системах управления в поезде, и мы готовы поставить в имеющиеся на сети составы свои, российские, решения. Мы уже "потренировались" с некоторыми диагностическими моделями в "Сапсане" и продемонстрировали успешность наших разработок. В любой момент, когда потребуется модернизация, а она потребуется на периоде среднего и капитального ремонта этих поездов, мы готовы полностью перевести их на российские разработки", - сказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Он отметил, что поезда "Финист", которые "Уральские локомотивы" стали выпускать после прекращения производства "Ласточек", - это уже следующее поколение пассажирских поездов.
"Это следующий, эволюционный поезд, лучший: он и по комфорту для пассажиров лучше, и по движению", - отметил глава группы "Синара".
БизнесРОССИЯГЕРМАНИЯ"Синара"РЖДSiemens
 
 
