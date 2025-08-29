https://1prime.ru/20250829/smi-861445075.html
СМИ: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
2025-08-29T14:23+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Евросоюз почти исчерпал свои возможности по санкциям против России, его министры обсудят введение санкций против Индии и Китая, сообщает портал Euractiv со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ и неназванных чиновников ЕС. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России. "Чиновники ЕС в последнее время стали более открыты к идее действовать против структур, базирующихся в Китае и Индии, отчасти из-за растущего давления со стороны Вашингтона. Предыдущие пакеты санкций ЕС уже включали в черный список индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка, но ожидается, что министры обсудят существенное расширение этого списка... Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву", - говорится в сообщении. Портал отмечает, что пока пакеты санкций Евросоюза не привели к изменению Россией своего курса. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
Euractiv: министры ЕС обсудят введение санкций против Индии и Китая
