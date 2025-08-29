https://1prime.ru/20250829/ssha-861424229.html
СМИ: Трамп рассматривает возможность льгот автопроизводителям США
СМИ: Трамп рассматривает возможность льгот автопроизводителям США
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления пошлинных льгот крупным американским автомобильным и технологическим компаниям, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Команда (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривает способы предоставления льгот на некоторые пошлины ряду крупных компаний, таким как американские автопроизводители и технологические фирмы", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что администрация Трампа может увеличить возвратную сумму с пошлин для Ford, Stellantis и General Motors или ввести квоты, которые позволяют провести часть деталей без обложения пошлинами. В начале августа Wall Street Journal писала о том, что торговая политика Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки. Как отмечает WSJ, автоконцерны из США, Японии, Южной Кореи и Европы оказались в ситуации, когда не могут ни быстро перенести производство в Штаты, ни переложить издержки на покупателей, опасаясь подорвать спрос и попасть под гнев Трампа в соцсетях.
