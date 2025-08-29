Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы населения США выросли в июле - 29.08.2025
Доходы населения США выросли в июле
Доходы населения США выросли в июле - 29.08.2025, ПРАЙМ
Доходы населения США выросли в июле
Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы выросли на 0,5% в месячном выражении. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
сша
Экономика, США
15:37 29.08.2025
 
Доходы населения США выросли в июле

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% в месячном выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы выросли на 0,5% в месячном выражении.
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Заголовок открываемого материала