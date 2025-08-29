Доходы населения США выросли в июле

https://1prime.ru/20250829/ssha-861449732.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы выросли на 0,5% в месячном выражении. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

