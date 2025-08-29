Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов - 29.08.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов
Объем товарооборота России и Финляндии за первое полугодие снизился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 500 миллионов евро,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:21+0300
2025-08-29T15:21+0300
экономика
россия
мировая экономика
финляндия
хельсинки
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/66/840596670_0:143:3018:1841_1920x0_80_0_0_1ca7a4511b6347f95f9a2219fe60921a.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем товарооборота России и Финляндии за первое полугодие снизился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 500 миллионов евро, сообщило торгпредство РФ в Финляндии со ссылкой на статистические данные таможни. "Объем товарооборота России и Финляндии за первое полугодие 2025 года составил 502,5 миллиона евро (-17,7% год к году)", - говорится в сообщении торгпредства в Telegram-канале. Как уточняет торгпредство, импорт из России сократился до 350,4 миллиона евро (на 17%), а экспорт - до 152,1 миллиона (на 19%). В июне объем товарооборота увеличился до 81,9 миллиона евро (на 49%), импорт из России вырос до 43,9 миллиона (на 5,1%), экспорт - до 38 миллионов евро (на 192%). Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что двусторонняя торговля между РФ и Финляндией ликвидирована усилиями Хельсинки, товарооборот за неполный 2024 год составил чуть более 1 миллиарда евро, в то время как еще в 2021 году за тот же период он достигал почти 11 миллиардов евро. По словам посла, некогда обширная номенклатура взаимных поставок сузилась до немногочисленных товарных групп, еще не охваченных ограничениями, такими как никелевый штейн, продукция неорганической химии, медный концентрат.
россия, мировая экономика, финляндия, хельсинки
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
Товарооборот России с Финляндией сократился на 18 процентов

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем товарооборота России и Финляндии за первое полугодие снизился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 500 миллионов евро, сообщило торгпредство РФ в Финляндии со ссылкой на статистические данные таможни.
"Объем товарооборота России и Финляндии за первое полугодие 2025 года составил 502,5 миллиона евро (-17,7% год к году)", - говорится в сообщении торгпредства в Telegram-канале.
Как уточняет торгпредство, импорт из России сократился до 350,4 миллиона евро (на 17%), а экспорт - до 152,1 миллиона (на 19%). В июне объем товарооборота увеличился до 81,9 миллиона евро (на 49%), импорт из России вырос до 43,9 миллиона (на 5,1%), экспорт - до 38 миллионов евро (на 192%).
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что двусторонняя торговля между РФ и Финляндией ликвидирована усилиями Хельсинки, товарооборот за неполный 2024 год составил чуть более 1 миллиарда евро, в то время как еще в 2021 году за тот же период он достигал почти 11 миллиардов евро.
По словам посла, некогда обширная номенклатура взаимных поставок сузилась до немногочисленных товарных групп, еще не охваченных ограничениями, такими как никелевый штейн, продукция неорганической химии, медный концентрат.
