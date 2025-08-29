Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/tramp-861414964.html
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву - 29.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву
По мнению президента США Дональда Трампа, Киев является главным барьером на пути к улучшению отношений с Россией и мирному разрешению конфликта на Украине,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T04:50+0300
2025-08-29T04:50+0300
украина
сша
москва
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. По мнению президента США Дональда Трампа, Киев является главным барьером на пути к улучшению отношений с Россией и мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает французский журнал Le Point, ссылаясь на свои источники. "Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — передает издание слова одного из своих собеседников. Накануне журнал Atlantic сообщил, что источники в окружении президента США утверждают, что Трамп испытывает недовольство в отношении Владимира Зеленского и европейских лидеров из-за их "нереалистичных" условий по урегулированию ситуации на Украине. В четверг Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что нынешние позиции Москвы и Киева говорят о том, что они пока не готовы завершить конфликт. Она также добавила, что Трамп планирует сделать "дополнительные заявления" относительно ситуации на Украине в будущем. Переговоры по Украине 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам встречи лидеры констатировали готовность обеих стран активно сотрудничать в различных сферах и стремиться к разрешению украинского конфликта. Перед этим Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок. 18 августа в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским, после которых к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили возможные меры безопасности для Украины, которые европейские страны намерены реализовать в координации с США. На следующий день в выступлении Трамп отметил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако американские военные туда отправляться не будут, по его словам. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должно основываться на консенсусе, учитывающем интересы Москвы. Российский МИД заявил, что любой сценарий, предусматривающий присутствие войск НАТО на Украине, категорически неприемлем для Москвы, так как это может резко обострить ситуацию. Предложения стран Европы о размещении военных в Украине были расценены российскими дипломатами как провокация к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20250828/tramp-861411449.html
https://1prime.ru/20250827/tramp-861312369.html
https://1prime.ru/20250826/ssha-861293755.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид, нато
УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, НАТО
04:50 29.08.2025
 
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву

Le Point: Трамп уверен, что Киев стал препятствием для перезагрузки отношений с Россией

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. По мнению президента США Дональда Трампа, Киев является главным барьером на пути к улучшению отношений с Россией и мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает французский журнал Le Point, ссылаясь на свои источники.
"Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — передает издание слова одного из своих собеседников.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Трамп приказал строить все правительственные здания в классическом стиле
Вчера, 23:35
Накануне журнал Atlantic сообщил, что источники в окружении президента США утверждают, что Трамп испытывает недовольство в отношении Владимира Зеленского и европейских лидеров из-за их "нереалистичных" условий по урегулированию ситуации на Украине.
В четверг Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что нынешние позиции Москвы и Киева говорят о том, что они пока не готовы завершить конфликт. Она также добавила, что Трамп планирует сделать "дополнительные заявления" относительно ситуации на Украине в будущем.

Переговоры по Украине

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам встречи лидеры констатировали готовность обеих стран активно сотрудничать в различных сферах и стремиться к разрешению украинского конфликта. Перед этим Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок.
#Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира
27 августа, 10:49
18 августа в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским, после которых к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили возможные меры безопасности для Украины, которые европейские страны намерены реализовать в координации с США. На следующий день в выступлении Трамп отметил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако американские военные туда отправляться не будут, по его словам.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должно основываться на консенсусе, учитывающем интересы Москвы. Российский МИД заявил, что любой сценарий, предусматривающий присутствие войск НАТО на Украине, категорически неприемлем для Москвы, так как это может резко обострить ситуацию. Предложения стран Европы о размещении военных в Украине были расценены российскими дипломатами как провокация к продолжению конфликта.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Трамп высказался о мерах урегулирования украинского конфликта
26 августа, 23:05
 
УКРАИНАСШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала