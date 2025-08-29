Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву

https://1prime.ru/20250829/tramp-861414964.html

МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. По мнению президента США Дональда Трампа, Киев является главным барьером на пути к улучшению отношений с Россией и мирному разрешению конфликта на Украине, сообщает французский журнал Le Point, ссылаясь на свои источники. "Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — передает издание слова одного из своих собеседников. Накануне журнал Atlantic сообщил, что источники в окружении президента США утверждают, что Трамп испытывает недовольство в отношении Владимира Зеленского и европейских лидеров из-за их "нереалистичных" условий по урегулированию ситуации на Украине. В четверг Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что нынешние позиции Москвы и Киева говорят о том, что они пока не готовы завершить конфликт. Она также добавила, что Трамп планирует сделать "дополнительные заявления" относительно ситуации на Украине в будущем. Переговоры по Украине 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам встречи лидеры констатировали готовность обеих стран активно сотрудничать в различных сферах и стремиться к разрешению украинского конфликта. Перед этим Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок. 18 августа в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским, после которых к ним присоединились несколько европейских лидеров. Они обсудили возможные меры безопасности для Украины, которые европейские страны намерены реализовать в координации с США. На следующий день в выступлении Трамп отметил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако американские военные туда отправляться не будут, по его словам. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должно основываться на консенсусе, учитывающем интересы Москвы. Российский МИД заявил, что любой сценарий, предусматривающий присутствие войск НАТО на Украине, категорически неприемлем для Москвы, так как это может резко обострить ситуацию. Предложения стран Европы о размещении военных в Украине были расценены российскими дипломатами как провокация к продолжению конфликта.

