СМИ: сын Трампа назвал Китай "чертовски мощным" в вопросах криптовалют
2025-08-29T16:32+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Сын президента США Дональда Трампа Эрик на криптоконференции Bitcoin Asia в Гонконге назвал Китай "чертовски мощным" в вопросах, связанных с криптовалютой, пишет газета South China Morning Post (SCMP). "Нет сомнений, что вы (Китай - ред.) добились невероятного успеха в криптовалютах. Китай является чертовски мощным, когда дело доходит до этого", - заявил Эрик Трамп в беседе с генеральным директором конференции Дэвидом Бейли, его слова приводит газета. Эрик Трамп также спрогнозировал, что цена биткоина с нынешних 110 тысяч долларов в будущем поднимется до 1 миллиона. "Пекин позиционирует Гонконг как место, где можно поэкспериментировать с использованием биткоина и цифровыми активами. Поэтому они (власти Китая - ред.) выбрали Гонконг в качестве места встречи для всего мира, чтобы обсудить криптовалюты, так как это имеет отношение к Китаю",- добавил Дэвид Бейли. SCMP пишет, что двухдневная конференция подчеркнула важну. роль Гонконга в мире цифровых активов, особенно на фоне того, что в специальном административном районе с 1 августа вступил в силу закон о стейблконах, который регулирует их лицензирование. В самом Китае майнинг и транзакции криптовалют запрещены с 2013 года. Как ранее писал Рейтер со ссылкой на источники, Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. Кроме того, по данным агентства, на саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, Китай обсудит с некоторыми странами расширение использования юаня и, возможно, стейблкоинов для трансграничной торговли и платежей. Ранее заслуженный профессор Школы бизнеса Любина при университете Пейс (США) Розарио Гираса заявил РИА Новости, что стейблкоины - разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива - будут становиться всё популярнее благодаря поддержке президента США Дональда Трампа и могут со временем заменить фиатные валюты в качестве основного платежного средства. В июле Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.
