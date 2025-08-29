https://1prime.ru/20250829/tramp-861462719.html

СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа коснулся Украины

2025-08-29T18:39+0300

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует отменить пакет иностранной помощи, одобренный Конгрессом, что коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York Post."Было выделено полтора миллиона долларов для продвижения картин украинских художниц", — указывается в статье.Согласно данным издания, эта инициатива являлась частью иностранной помощи на сумму почти в пять миллиардов долларов, которые Трамп собирается вернуть в бюджет."Пакет в пять миллиардов включает расходы на программы Агентства США по международному развитию (USAID), мероприятия по поддержанию мира, а также взносы в международные организации", — сообщается в публикации.В начале февраля предприниматель из США и на тот момент руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск отметил, что Трамп выразил согласие на закрытие USAID. Миллиардер охарактеризовал агентство как "преступную организацию", время которой прошло, и "гнездо радикально левых марксистов, враждебно настроенных к Америке". Сам Дональд Трамп неоднократно высказывал критику в адрес этого агентства, упрекая его в нецелевом расходовании налогов американцев на неподходящие проекты и якобы расхищении бюджетных средств в пользу СМИ. Сразу после вступления в должность он инициировал процесс переоценки иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединения USAID с Государственным департаментом. Тем не менее, как утверждают СМИ, агентство по-прежнему будет функционировать в качестве структуры, ответственной за оказание гуманитарной помощи.

