СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа коснулся Украины
NYP: помощь США в продвижении украинских художниц может прекратиться
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует отменить пакет иностранной помощи, одобренный Конгрессом, что коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York Post.
"Было выделено полтора миллиона долларов для продвижения картин украинских художниц", — указывается в статье.
Согласно данным издания, эта инициатива являлась частью иностранной помощи на сумму почти в пять миллиардов долларов, которые Трамп собирается вернуть в бюджет.
"Пакет в пять миллиардов включает расходы на программы Агентства США по международному развитию (USAID), мероприятия по поддержанию мира, а также взносы в международные организации", — сообщается в публикации.
В начале февраля предприниматель из США и на тот момент руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск отметил, что Трамп выразил согласие на закрытие USAID. Миллиардер охарактеризовал агентство как "преступную организацию", время которой прошло, и "гнездо радикально левых марксистов, враждебно настроенных к Америке".
Сам Дональд Трамп неоднократно высказывал критику в адрес этого агентства, упрекая его в нецелевом расходовании налогов американцев на неподходящие проекты и якобы расхищении бюджетных средств в пользу СМИ. Сразу после вступления в должность он инициировал процесс переоценки иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединения USAID с Государственным департаментом. Тем не менее, как утверждают СМИ, агентство по-прежнему будет функционировать в качестве структуры, ответственной за оказание гуманитарной помощи.