ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 августа снизилась до 18,73 триллиона рублей с 18,74 триллиона на 15 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю снизился на 11,6 миллиарда рублей, или на 0,06%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

