https://1prime.ru/20250829/turpotok-861424393.html

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем - 29.08.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем

Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T09:26+0300

2025-08-29T09:26+0300

2025-08-29T09:26+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861424068_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_7f420de07eddea041ebb1884980aa981.jpg

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек. "Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20250829/vizy-861423595.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай