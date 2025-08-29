Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.08.2025
Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем
Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек. "Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
09:26 29.08.2025
 
Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат.
Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек.
"Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
